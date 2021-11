Un nouveau jeton Metaverse pour AMM et NFT Trading annonce une pré-vente

Toronto, Canada, 30 novembre 2021, Chainwire

Arvalex est un protocole basé sur Avalanche pour le trading NFT, échange de services basé sur le protocole AMM. Arvalex Protocol a annoncé son lancement public sur Avalanche Blockchain Network.

Le jeton Metaverse $ AVRL, qui se targue d’être la prochaine génération de protocole « conçu pour améliorer la facilité du commerce et d’autres transactions connexes dans le métaverse », est alimenté et construit sur la Blockchain Avalanche. La Blockchain Avalanche, qui s’est avérée robuste, est le premier point d’appel car elle compte 4 500 transactions par seconde (TPS) avec une finalité inférieure à trois secondes. Le protocole Arvalex est conçu pour servir de moyen d’échange commun dans le métaverse afin de réduire la confusion associée à la prolifération de nombreux jetons. Il fournit un protocole commun qui dessert d’autres plates-formes permettant aux utilisateurs d’échanger entre la pièce A et la pièce B, ou différentes jetons facilement sans tous les tracas et les gardiens normalement associés à une telle procédure.

Cas d’utilisation sur l’espace NFT

Arvalex crée une plate-forme NFT véritablement décentralisée et entièrement démocratisée mais robuste, où les créateurs numériques peuvent transformer leurs photos, idées, musique et peintures en jetons non fongibles (NFT) tout en permettant aux créateurs de recevoir des redevances sur leur art et d’échanger divers services. Cela permettra à son tour aux gens de posséder leur travail et d’échanger des services et leur art avec d’autres personnes sans encourir les risques d’inflation, de dépréciation ou de frais d’essence extrêmes. De plus, les NFT auront une structure de prix dynamique sur la Blockchain. La plateforme Arvalex NFT espère inaugurer un nouveau paradigme de création et d’échange, permettant aux créateurs de :

1. Faites appel à leurs nombreux abonnés (ceux qui comptent un nombre important d’abonnés) pour qu’ils participent et adhèrent aux idées et aux produits qu’ils aiment dès le début du processus de création.

2. Gagnez toute la valeur qu’ils ont créée en vendant leurs produits sous forme de NFT à un prix dynamique.

3. Utilisez-le comme devise sur notre marché ouvert qui sera bientôt lancé pour payer les services rendus par des pigistes, acheter de l’art (NFT).

4. Utilisez notre pool de jalonnement pour gagner des intérêts sur leurs économies avec nous.

5. Utilisez notre plate-forme logicielle ouverte pour convertir les NFT de différentes plates-formes vers d’autres, par exemple en transférant les NFT de BSC à ETH via notre plate-forme.

6. Créez d’autres applications DeFi sur notre protocole.

Les caractéristiques de l’écosystème de jetons Arvalex

Le token Arvalex est alimenté par la blockchain Avalanche (AVAX) qui s’est avérée extrêmement rapide. Par conséquent, les participants ont accès à la vitesse fulgurante d’Avalanche grâce à notre protocole. Les transactions sont confirmées en quelques secondes.

Les utilisateurs peuvent déployer des NFT et d’autres DeFi qui correspondent à vos propres besoins d’application. Construisez sur notre protocole et profitez de tous les avantages offerts par notre plateforme tout en gardant le contrôle total de votre projet.

Les utilisateurs peuvent gagner des récompenses sur notre pool de liquidités en misant sans aucun risque de perdre vos fonds ou de ne pas obtenir les récompenses correspondantes.

Les utilisateurs bénéficieront d’un débit transactionnel supérieur à 4 500 tps, avec une protection Sybil de preuve de participation et un seuil de sécurité paramétré de 83 %.

Tokenomique

La distribution des jetons Arvalex a été soigneusement conçue pour créer un protocole DeFi décentralisé et communautaire qui n’est pas contrôlé par un petit groupe d’acteurs, un montant total de cinquante millions (50 000 000) de jetons Arvalex sera émis et sera distribué dans 3 différents étapes.

1. Au stade de la pré-vente, 1 jeton Arvalex sera vendu pour 0,000376 $

2. Au stade de la vente publique, 1 Token Arvalex sera vendu pour 0,0015 $

La prévente Arvalex Token est active

Les utilisateurs peuvent être l’un des premiers utilisateurs des tokens $AVRL en participant à la prévente de tokens en cours. Visitez notre site Web et cliquez sur le lien de prévente pour participer à la première phase de vente.

À propos d’Arvalex

Avec un écosystème croissant de produits financiers décentralisés, une plate-forme NFT et plusieurs fonctionnalités déjà prévues pour une sortie future, Arvalex.io n’est pas seulement un autre protocole DeFi mais plutôt un projet innovant à surveiller. Pour plus d’informations, veuillez visiter:

