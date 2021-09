Un nouveau jeu Brothers in Arms est en route

Le patron de Gearbox a révélé l’existence d’un nouveau Frères d’armes jeu sur le dernier podcast AIAS Game Maker’s Notebook, bien qu’il ne soit pas encore prêt à l’annoncer officiellement. “Nous travaillons sur un autre jeu Brothers in Arms mais je ne dis rien tant que nous ne l’avons pas”, a déclaré Pitchford.

Cette nouvelle est intéressante car nous n’avons pas vu de nouveau jeu Brothers in Arms sur console depuis Hell’s Highway en 2008. Depuis lors, la franchise Brothers in Arms est une franchise mobile publiée par Gameloft. L’autre chose intéressante est que nous ne savons pas si cela représente un retour réel de la console ou si Gearbox crée un autre jeu mobile.

Randy Pitchford a parlé de relancer la franchise Brothers in Arms pendant près d’une décennie, que ce soit via l’annulation de Furious 4 ou simplement en faisant la promotion d’un retour potentiel à la forme qui ne s’est pas encore matérialisé.

Brothers in Arms est une série de tireurs de la Seconde Guerre mondiale basée sur une escouade qui mélange les perspectives à la première et à la troisième personne et est l’un des premiers tireurs à avoir mis en place un système de couverture. La série a été acclamée par la critique avant de sombrer dans l’obscurité et les schémas de monétisation mobile.

Gearbox a adopté une approche similaire en ce qui concerne la façon dont il a annoncé Borderlands 3 en attendant que le jeu soit en version bêta pour révéler le jeu au public. Le développeur pourrait emprunter une voie similaire en ce qui concerne la façon dont ce nouveau jeu Brothers in Arms est révélé. Le temps nous dira ce qu’il en adviendra.