Un nouveau jeu de cartes à collectionner Pokemon arrive sur PC et mobile

La Compagnie Pokémon a annoncé qu’une version jouable en ligne du Jeu de cartes à collectionner Pokémon arrivera pour PC et mobile via une application mobile officielle gratuite appelée JCC en direct.

Neuf ans après le lancement de Pokémon TCG Online (une application qui a souvent été affligée de problèmes d’interface utilisateur et de problèmes de compatibilité), le nouveau Pokémon TCG Live devrait remplacer l’application vieillissante.

TCG Live vous permettra de jouer en ligne sur PC, Mac, Android et iOS – de la même manière que son prédécesseur – et il utilisera les mêmes codes numériques pour les achats du monde réel vers l’application (donc ne vous inquiétez pas pour votre durement gagné Les boosters IRL n’étant pas compatibles avec l’application). Toutes les collections que vous avez dans le jeu précédent peuvent également être importées (bien que vous ne puissiez jouer aux cartes standard qu’au lancement, avec une mise à jour étendue plus tard. Les cartes héritées ne sont pas prises en charge, point final).

En plus des fonctionnalités importées du jeu précédent, cette nouvelle version de l’application en ligne TCG inclura également le matchmaking en ligne et les passes de combat, ainsi qu’un nouveau système de personnalisation de personnage sophistiqué pour démarrer.

Le site spécialisé Pokémon Serebii note que vous ne pourrez pas échanger dans le jeu.

Cependant, vous devrez attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir mettre la main sur l’application TCG. La société a annoncé que TCG Live sera lancé en douceur au Canada avant d’être lancé dans le monde entier pour PC et Mac plus tard cette année, avec un jeu multiplateforme inclus dès le départ.

L’ancienne application, Pokémon TCG Online, sera déconnectée une fois TCG Live lancé.