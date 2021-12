Un nouveau jeu de devinettes s’empare de Twitter

Capture d’écran : PowerLanguage / Kotaku

Si vous êtes allé sur Twitter récemment, vous avez peut-être remarqué que des personnes publiaient un tas de carrés de couleurs différentes. Non, ce n’est pas une opération psychologique dont vous êtes injustement exclu, c’est plutôt la manifestation Twitter de Wordle, un jeu de devinettes quotidien qui prend actuellement de l’ampleur dans le monde en ligne.

Le principe est extrêmement simple, vous avez six tentatives pour deviner un mot et chaque tentative vous dira ce que vous avez bien et ce que vous avez mal. Les lettres correctes avec le bon placement deviennent vertes, les lettres correctes avec des placements incorrects deviennent jaunes et le nombre total d’échecs reste le gris de base du jeu. Après six tentatives infructueuses, le jeu vous dira le mot. Si vous réussissez à deviner le mot, vous pouvez vous en vanter sur Twitter, où vous en avez probablement entendu parler en premier lieu.

Wordle fait deux choses très correctement. Il est simple à jouer et exceptionnellement facile à promouvoir sur Twitter dot com. Cette promotion parvient à franchir la ligne exceptionnellement mince entre l’efficacité et l’irritation constante, ce qu’elle parvient à faire grâce à sa cadence de sortie de puzzle quotidienne. En proposant un seul puzzle par jour, Wordle empêche les joueurs dévoués de compliquer totalement votre flux avec les résultats Wordle. Cela empêche également l’épuisement des joueurs, les empêchant de se gaver de trop de puzzles en une journée.

Cependant, les publications Twitter susmentionnées sont exceptionnellement vagues, ce qui signifie que le jeu peut prendre un certain temps à trouver. Pour ma part, j’ai supposé qu’il s’agissait d’un jeu pour téléphone et j’ai été déçu de ne pas pouvoir le trouver sur le Play Store. Ce n’est que lorsque mes collègues ont commencé à publier des articles à ce sujet dans Slack que j’ai réalisé qu’il s’agissait en fait d’un jeu par navigateur.

En tant qu’amoureux des mots, ce que vous pouvez dire à cause du travail, je suis extrêmement heureux de voir un jeu de mots envahir Twitter de la même manière que Threes l’a fait il y a des années et Blaseball dans une mémoire plus récente.

Bien que je sois un peu sceptique quant à la longévité du jeu, en particulier dans la conscience publique notoirement rapide des jeux vidéo Twitter, ce sera amusant de voir vos amis ne pas deviner les mots pendant que cela dure.