Un nouveau jeu Ghostbusters en route dit Ernie Hudson

VGC (via TheGamer) rapporte qu’un nouveau chasseurs de fantômes le jeu arrive, et la source de cette nouvelle vient directement de la bouche d’un Ghostbuster. Lors d’une séance de questions-réponses au Celebrity Fan Fest à San Antonio, au Texas, Ernie Hudson a dévoilé le jeu à venir ainsi que les personnes impliquées.

En réponse à une question pour savoir s’il voulait être dans un autre jeu vidéo, Hudson a répondu qu’il venait de recevoir un e-mail disant qu’ils travaillaient sur un autre jeu. « Donc, ils programment maintenant pour faire l’enregistrement, et je ne sais pas qui va faire [it]. Je connais moi et Danny [Aykroyd], Je pense. Je ne suis pas sûr Billy [Murray] fera n’importe quoi dessus. Il y aura donc un autre jeu vidéo.

Hudson a également plaisanté sur la difficulté de l’équipe de développement à se faire une place dans le jeu. « Ils m’ont envoyé des prototypes du personnage pour obtenir la bonne image, [and] ils semblent avoir du mal à créer mon image. C’est tellement étrange pour moi qu’ils puissent faire ressembler Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis exactement à leur apparence, mais je finis par ressembler à Eddie Murphy ou à quelqu’un d’autre.

Ghostbusters fait partie du jeu depuis aussi longtemps que le support existe, remontant aussi loin que le jeu de 1984 pour les ordinateurs personnels. La sortie significative la plus récente était Ghostbusters: The Video Game de 2009, qui a reçu un remasterisation en 2019. Ghostbusters n’a jamais vraiment quitté le domaine du jeu, car ils figuraient en bonne place dans Fortnite pendant un moment. Tout le monde peut deviner à quoi ressemblera ce nouveau jeu, mais comme le souligne TheGamer, le fait que les voix off de la distribution originale vont être utilisées pourrait indiquer un autre jeu basé sur une histoire, même si les rumeurs précédentes suggéraient un multijoueur asymétrique à la place.