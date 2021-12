Un nouveau jeu Ghostbusters est « certainement en train de se produire » selon Ernie Hudson

Image: Columbia Pictures

La libération de Chasseurs de fantômes : l’au-delà a remis la série de comédie paranormale sous les projecteurs, et l’intérêt accru signifie que nous obtenons également un nouveau jeu vidéo – avec l’acteur Ernie Hudson soutenant maintenant les rapports précédents.

Hudson, comme nous le savons tous, joue le rôle de Winston Zeddemore dans la série de films, et il a parlé sur la chaîne YouTube Countdown City Geeks du jeu à venir.

L’acteur a contribué sa voix et sa ressemblance au 2009 chasseurs de fantômes jeu vidéo, qui a été remasterisé plus récemment sur Switch, et on lui a demandé s’il serait prêt à jouer dans un autre jeu :

Je viens de recevoir un e-mail, parce qu’on fait un autre jeu vidéo. Ils le programment maintenant pour faire l’enregistrement, et je ne sais pas trop qui va le faire, je me connais moi et Danny (Dan Aykroyd), je pense. Je ne suis pas sûr que Billy (Bill Murray) y fasse quoi que ce soit. Donc, il y aura un autre jeu vidéo… Quand ils le sortiront, je ne sais pas, mais c’est définitivement en train d’arriver.

Il a même parlé un peu des problèmes que les développeurs ont rencontrés pour se faire une idée :

Ils m’ont envoyé des prototypes du personnage pour obtenir la bonne image, et ils semblent avoir du mal à créer mon image d’une manière ou d’une autre. C’est tellement bizarre pour moi qu’ils puissent faire ressembler Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis exactement à leur apparence, mais je finis par ressembler à Eddie Murphy ou à quelqu’un d’autre.

Il y a quelques mois, Ghostbusters News a rapporté que Raphael Saadiq d’Illfonic avait laissé échapper la nouvelle que son studio « travaillait actuellement sur Ghostbusters », il est donc juste de supposer qu’il s’agit du projet auquel Hudson fait référence, bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel sur un nouveau jeu encore. Reste également à savoir si ce nouveau jeu est basé sur Ghostbusters : Afterlife, ou s’il s’agit d’une toute nouvelle histoire.

Illfonic est l’équipe derrière le récent vendredi 13 jeu vidéo, et a également travaillé sur des titres tels que Prédateur : Terrains de chasse et Arcadegeddon.

