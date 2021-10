Un nouveau jeu révélé avec une bande-annonce effrayante 10z viral

Le mois effrayant est à nos portes, et l’équipe Bloober célèbre déjà l’occasion en annonçant un nouveau Couches de peur titre avec une bande-annonce très troublante pour démarrer. Nous savons peu de choses sur le titre pour le moment, mais il sortira en 2022 et il fonctionnera sur Unreal Engine 5.

Le teaser rappelle le premier jeu de la franchise alors que vous êtes à nouveau dans la peau d’un peintre dérangé. Cela le montre luttant pour travailler sur sa dernière pièce alors qu’il entend la voix désincarnée de sa femme et essaie de se rappeler quelque chose qui s’est passé entre eux. Tout est très ambigu et effrayant avec l’homme tourmenté par ce dont il ne se souvient pas. Dans l’original, le peintre que vous avez joué essayait désespérément de terminer son chef-d’œuvre au prix de tout ce qui l’entourait, mais ce peintre a plus de mal à commencer le travail, pour finalement marquer la toile et se moquer d’un appel de “finir quoi vous avez commencé.”

Layers of Fear a aidé à mettre Bloober Team sur la carte, un sentiment repris par le PDG Pietro Babiedo. Après le premier jeu, ils ont créé une suite simplement intitulée Couches de peur 2 qui se sont plutôt concentrés sur une star de cinéma avant de passer à leur dernier jeu d’horreur, Le moyen. Plus récemment, ils ont été appelés à aider avec quelques projets AAA, y compris un projet inconnu sous Private Division et un “accord de coopération stratégique” avec Konami dans ce que les fans pensent être une renaissance de Silent Hill.

Babiedo a exprimé son enthousiasme pour un retour sur la toile terrifiante d’IGN, en déclarant :

« Layers of Fear était un projet révolutionnaire pour nous. Cela a ouvert la voie à Bloober Team et a commencé notre croissance rapide, nous permettant d’explorer plus d’histoires que nous voulions raconter. Je suis vraiment content que nous revenions dans ce monde, plus sages et plus expérimentés. Pour moi, il est important que nous fassions cette annonce lors du Tokyo Games Show, car pour beaucoup d’entre nous, le Japon est le berceau des jeux d’horreur psychologique. En tant que studio, nous avons également deux autres projets en cours, un en production et un en pré-production.

Nous devrons attendre pour en savoir plus sur les peurs qui attendent le retour dans l’univers Layers of Fear dans le courant de 2022. En attendant, consultez le teaser ci-dessous pour un aperçu troublant de ce que l’équipe Bloober a en réserve:

