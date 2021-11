Un nouveau jeu Ryan’s World va changer, « Ryan’s Rescue Squad »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si Race With Ryan de 2019 ne suffisait pas, et c’était le cas, il a été révélé qu’un tout nouveau jeu basé sur le jeune phénomène YouTube se dirige vers Switch et d’autres plateformes l’année prochaine.

Ryan’s Rescue Squad est le dernier titre mettant en vedette ‘Ryan’s World’, dont les chaînes YouTube attireraient plus d’un milliard de vues par mois et compteraient 48 millions d’abonnés. Putain. Il s’agit d’un jeu de plateforme à défilement horizontal mettant en vedette une coopération locale à deux joueurs, des planètes remplies de boue et des ennemis ignobles à vaincre.

Vous pouvez en avoir un premier aperçu dans la bande-annonce ci-dessus, et nous avons également une sélection de captures d’écran pour vous :

Êtes-vous prêt à sauver les amis de Ryan des griffes maléfiques de Dark Titan et de ses alliés diaboliques ? Incarnez Ryan et ses amis dans 4 mondes fascinants et sauvez la situation !

Nous n’avons pas été particulièrement impressionnés par le lien de course de Ryan’s World, nous devrons donc attendre et voir si ce nouveau jeu de plateforme peut faire mieux. Aucune date précise au-delà de cette fenêtre 2022 n’a été fournie jusqu’à présent, nous garderons donc un œil sur d’autres nouvelles au fil des mois.