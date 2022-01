Un nouveau jeu South Park est en développement

Un nouveau Parc du Sud le titre est en développement chez Question Games.

Basé en Californie et en Virginie, Question est composé d’anciens développeurs AAA dont les anciens crédits d’équipe incluent : Thief: Deadly Shadows, BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite, Dishonored, South Park: The Stick of Truth et South Park: The Fractured Mais entier.

Lancés via une liste d’emplois, la société et South Park Digital Studios recherchent un concepteur de niveau principal pour travailler sur un nouveau jeu vidéo Unreal Engine se déroulant dans le monde de la série de longue date.

La liste d’emplois indique qu’un travail de conception de niveau multijoueur antérieur à un poste principal ou équivalent est requis, ce qui nous porte à croire que le jeu sera soit un titre multijoueur uniquement, soit simplement des éléments coopératifs ou multijoueurs.

Le dernier jeu South Park sorti était The Fractured But Hole, un RPG développé par Ubisoft.

Dans ce document, vous avez créé votre propre super-héros et fait équipe avec jusqu’à 12 membres de Coon and Friends. Vous pouvez combiner vos pouvoirs spéciaux avec les héros pour éliminer tous ceux qui se mettent sur votre chemin et aider à vaincre le pouvoir obscur qui s’est propagé à South Park.

Le jeu propose également un système de combat dynamique, la possibilité de manipuler le temps et l’espace sur le champ de bataille, le pillage et des recettes qui sont utilisées pour fabriquer votre propre équipement.

South Park : The Stick of Truth est sorti avant The Fractured But Hole. Vous avez joué le rôle du New Kid, dont la venue a été prédite par les étoiles. Chargé de vaincre les forces du mal, telles que les hippies et les gnomes en sous-vêtements, votre objectif principal est de découvrir le bâton de vérité perdu et de gagner votre place parmi les sommités de South Park Stan, Kyle, Cartman et Kenny en tant que nouvel ami.