Un nouveau laboratoire de recherche sur la rage a ouvert à NIV-Pune, pour aider l’Inde à éradiquer les décès, selon le ministère de la Santé

L’Institut national de virologie (NIV) de Pune a mis en place un laboratoire de pointe dédié à la recherche et au diagnostic de la rage. Inaugurée lors de la Journée mondiale de la rage (28 septembre) par le directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), le professeur Balram Bhargava, l’installation augmentera la capacité de test à l’échelle du pays.

Selon le ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a le fardeau de la rage le plus élevé au monde avec environ 20 000 décès signalés chaque année. Le ministère a déclaré que les tests de laboratoire pour la rage étaient essentiels pour proposer un diagnostic clinique, un contrôle des infections et une surveillance appropriés.

Bien que mortelle, la rage est une maladie virale évitable. Il peut se propager chez les humains et les animaux domestiques à la suite de morsures ou d’égratignures d’animaux enragés. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la rage peut être prévenue par des vaccins.

La maladie est présente dans plus de 150 pays et territoires, a indiqué l’OMS dans un rapport, les chiens étant à l’origine de la majorité des décès humains. Les chiens contribuent à près de 99% de toutes les transmissions aux humains, avec une faible sensibilisation au besoin de soins de santé après une morsure de chien derrière la plupart des décès. La rage tue plus de 55 000 personnes chaque année, principalement en Afrique et en Asie, selon l’OMS.

Selon le rapport de l’OMS, la rage est endémique en Inde, le pays représentant 36% des décès dans le monde. Cependant, le véritable fardeau de la rage en Inde n’est pas entièrement connu. L’OMS a déclaré qu’environ 30 à 60% des cas de rage et des décès signalés en Inde sont survenus chez des enfants de moins de 15 ans. Le taux de mortalité élevé, selon l’OMS, était que les morsures de chien chez les enfants n’étaient souvent ni signalées ni reconnues.

Selon l’OMS, la vaccination des chiens est la méthode la plus rentable pour prévenir la transmission de la rage chez l’homme. Il a fixé un objectif 2030 pour mettre fin aux décès humains dus à la rage dans le monde. Avec le taux de mortalité élevé en Inde, le succès de la cible dépendra de la manière dont le pays procède.

Le ministère de la Santé de l’Union, cependant, estime que la nouvelle initiative de NIV, Pune, aiderait l’Inde à atteindre l’objectif mondial.

