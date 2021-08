Un nouveau lancement sur le marché NFT confirmé par Theta Network et ONE Championship ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

ONE Championship s’associe au Theta Network pour promouvoir ses intérêts dans l’industrie NFT. L’essor des NFT a conduit au développement d’un nouveau marché NFT qui sera le résultat de ce nouveau partenariat.

Les NFT ou jetons non fongibles ont été très populaires auprès de plusieurs personnes dans le monde, car l’industrie vaut déjà plus d’un milliard de dollars. De nombreuses entreprises cherchent à rejoindre la frénésie NFT et à créer leurs propres NFT.

Les NFT ou jetons non fongibles sont des jetons basés sur la blockchain qui ont la capacité de croître à l’avenir. Ces jetons basés sur la blockchain représentent de l’audio, de la vidéo ou des images et sont propres à leur propriétaire. Le nombre d’exemplaires réalisés peut être vendu par le propriétaire à un fan ou à quelqu’un qui s’intéresse à son travail.

Une nouvelle place de marché NFT

La formation de l’alliance entre ONE Championship et Theta token pour la formation d’un nouveau marché NFT sera une étape révolutionnaire. ONE Championship est distribué à 400 millions d’utilisateurs et sert actuellement dans plus de 150 pays.

Le partenariat sera réalisé à l’avenir car les deux sociétés ont décidé d’aider les fans à bénéficier du nouveau marché NFT.

L’objectif des deux organisations est de capturer le divertissement en direct mondial et de le fusionner avec des jetons numériques sous la forme de NFT. Cela renforcerait la présence des deux sociétés sur le marché, car les fans obtiendraient leurs marchandises préférées sous la forme d’un actif numérique.

Theta Labs a été sur une lancée récemment car ils avaient également récemment collaboré avec Katy Perry.

Lien source