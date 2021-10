Un nouveau lanceur d’alerte sur Facebook a présenté plus d’allégations

Un deuxième dénonciateur Facebook a présenté une nouvelle série d’allégations sur la façon dont la plate-forme de médias sociaux fait des affaires. D’abord rapporté par le Washington Post, la personne est un ancien membre de l’équipe d’intégrité de Facebook et affirme que l’entreprise fait passer les bénéfices avant les efforts pour lutter contre les discours de haine et la désinformation sur sa plateforme.

Dans l’affidavit, dont des copies ont été fournies à The Verge, le dénonciateur allègue, entre autres, qu’un ancien responsable des communications de Facebook a rejeté les inquiétudes concernant l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016, assistée involontairement par Facebook. Tucker Bounds a déclaré, selon l’affidavit, que la situation serait « un feu de paille. Certains législateurs vont devenir énervés. Et puis dans quelques semaines ils passeront à autre chose. Pendant ce temps, nous imprimons de l’argent dans le sous-sol et tout va bien.

Le dénonciateur a allégué des différences entre les déclarations publiques de Facebook et la prise de décision interne dans d’autres domaines. Ils disent que le projet Internet.org pour connecter les gens dans le « monde en développement » avait un message interne selon lequel l’objectif était de donner à Facebook une emprise impénétrable et de devenir la « seule source d’informations » afin qu’ils puissent récolter des données sur des marchés inexploités.

La société a déclaré au Post « Cela crée un dangereux précédent d’accrocher une histoire entière à une seule source faisant un large éventail d’affirmations sans aucune corroboration apparente. » Un porte-parole de Facebook a soumis une déclaration de l’entreprise sans le nom d’une personne, qui a qualifié ce reportage de « sous » le Post, et affirme « Au cœur de cette histoire se trouve une prémisse qui est fausse. Oui, nous sommes une entreprise et nous réalisons des bénéfices, mais l’idée que nous le fassions au détriment de la sécurité ou du bien-être des personnes méconnaît où résident nos propres intérêts commerciaux.

Bon nombre des allégations de ce dénonciateur, qui a soumis des affidavits à la Securities and Exchange Commission, font écho aux préoccupations soulevées par Frances Haugen. Également ancien employé de Facebook, Haugen a fourni des documents internes au Wall Street Journal pour une série de rapports sur la plateforme. Le plus notable était la recherche interne qui a révélé que Facebook savait que sa plate-forme Instagram était toxique pour les adolescents.

Haugen a déclaré devant le Congrès le 5 octobre que Facebook avait « à plusieurs reprises » induit le public en erreur sur « ce que ses propres recherches révèlent sur la sécurité des enfants et l’efficacité de ses systèmes d’intelligence artificielle en tant que rôle dans la diffusion de messages conflictuels et extrêmes ».

Mise à jour le 22 octobre à 20 h 36 HE : Réponse ajoutée d’un porte-parole de Facebook.