Un nouveau leader rejoint l’équipe de logiciels Apple HomePod pour affronter Amazon Echo

Apple a fait appel à Afrooz Family pour diriger le travail sur le logiciel HomePod, a rapporté Bloomberg News. Il revient chez Apple, y ayant déjà été entre 2012 et 2018.

L’ingénieur revient à l’aide HomePod Challenge Amazon Echo

Lors de son premier passage, M. Family a gravi les échelons après avoir été stagiaire dans l’équipe de technologie audio, puis gravir les échelons pour devenir ingénieur audio principal, selon son profil LinkedIn. Il est parti cofonder une startup audio appelée Syng, aux côtés de Christopher Stringer, qui avait été ingénieur industriel chez Apple.

M. Family dirigera désormais la partie logicielle de la tentative d’Apple de défier les produits Echo d’Amazon sur le marché des haut-parleurs intelligents. Il remplace James Harrison, qui a rejoint Airbnb en 2020. Apple n’avait pas commenté publiquement au moment de la rédaction de cet article.

