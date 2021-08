Un nouveau lieu de tournage de Black Panther 2 aurait été révélé, et maintenant j’ai plus de questions sur Wakanda Forever

in

Les caméras tournent enfin sur Black Panther: Wakanda Forever, et les fans attendent avec impatience de savoir ce qui attend la nation africaine avancée dans la suite. Compte tenu de la tendance de Marvel Studios à être secrète, les informations sur le film sont rares. Il ne nous reste que beaucoup de questions sur ce que le scénariste / réalisateur Ryan Coogler prévoit. Maintenant, un nouveau lieu de tournage pour la production aurait été révélé, et cela ne fait que susciter plus de questions pour moi.