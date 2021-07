Un nouveau livre affirme que Facebook a licencié 52 employés pour avoir espionné les utilisateurs

Plus tôt cette semaine, The Telegraph a reçu un exemplaire préliminaire d’un nouveau livre intitulé « Une vérité laide : dans la bataille pour la domination de Facebook » et a partagé certaines de ses révélations les plus troublantes. Dans leur livre, les journalistes Sheera Frenkel et Cecilia Kang allèguent que Facebook a licencié des dizaines d’employés qui ont abusé de leur accès pour espionner les utilisateurs entre 2014 et 2015.

Histoires d’horreur de Facebook

L’une des histoires du rapport concerne un ingénieur qui était en vacances avec une femme en Europe. La femme a quitté l’hôtel qu’ils partageaient après une bagarre. L’ingénieur de Facebook a ensuite utilisé son accès aux données de localisation pour la retrouver dans un autre hôtel.

Dans un autre cas, une femme avait cessé de répondre au message d’un ingénieur Facebook après leur rendez-vous. Il a ensuite utilisé sa position pour l’espionner secrètement. Comme l’explique le livre, il a eu accès à “des années de conversations privées avec des amis sur Facebook Messenger, des événements auxquels il a assisté, des photos téléchargées (y compris celles qu’elle avait supprimées) et des publications qu’elle avait commentées ou sur lesquelles elle avait cliqué”. Il pouvait même vérifier sa position en temps réel car elle avait l’application Facebook sur son téléphone.

Le responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, aurait informé Mark Zuckerberg du problème en septembre 2015. Stamos a déclaré au PDG que les employés de Facebook espionnaient les utilisateurs « presque tous les mois ». Plus de 16 000 employés avaient alors accès aux données personnelles des utilisateurs. Stamos a formulé quelques recommandations, allant du resserrement de l’accès à l’obligation pour les employés de soumettre des demandes formelles d’accès aux données. Le problème, comme l’a noté la source citée dans le livre, est que ces changements seraient « antithétiques à l’ADN de Mark ».

Facebook répond aux rapports d’espionnage d’employés

“Nous avons toujours eu une tolérance zéro pour les abus et avons licencié tous les employés qui s’apercevaient qu’ils accédaient de manière inappropriée aux données”, a déclaré un porte-parole de Facebook à Insider dans un communiqué, interrogé sur les allégations du nouveau livre. « Depuis 2015, nous avons continué à renforcer la formation de nos employés, la détection des abus et les protocoles de prévention. Nous continuons également à réduire le besoin pour les ingénieurs d’accéder à certains types de données pendant qu’ils travaillent à la création et à la prise en charge de nos services.

Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour empêcher un employé Facebook déterminé de vous espionner. Bien sûr, vous pouvez toujours quitter Facebook, mais peu d’entre nous sont prêts à le faire.

