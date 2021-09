Un nouveau livre met en lumière les femmes qui ont ouvert la voie à l’histoire du jeu vidéo

Mary Kenney a trouvé l’inspiration en écrivant Gamer Girls et espère que les développeurs de jeux féminins actuels et futurs le feront également. Graphique : Salini Perera / Kotaku

C’est un fait : les femmes qui ont contribué à façonner l’industrie du jeu vidéo ne sont souvent pas reconnues, cachées de l’histoire par des récits populaires et une érudition centrée sur les hommes. Mary Kenney, écrivaine narrative et conceptrice de jeux chez Insomniac Games, vise à faire la lumière sur certaines de ces pionnières négligées en mettant en lumière les femmes clés qui ont apporté une contribution majeure à l’industrie dans son prochain livre, Gamer Girls: 25 Women Who Built the Video Industrie du jeu.

Dans Gamer Girls, Kenney dresse le portrait de 25 femmes influentes remontant à 1960 qui ont écrit, conçu, programmé et composé pour des jeux vidéo. Considérez Mabel Addis Mergardt, la première femme designer de jeux, qui a conçu le jeu de stratégie textuel The Sumerian Game ; Yoko Shimomura, le compositeur de Street Fighter II : The World Warrior, de tous les jeux Kingdom Hearts et Final Fantasy XV ; et Muriel Tramis, la première femme noire designer de jeux vidéo, qui a co-créé le jeu de puzzle-aventure Gobliiins.

“D’abord, [Gamer Girls] est un travail d’éducation. C’est notre histoire réelle par rapport à notre histoire perçue. Et deuxièmement, c’est une célébration qui, j’espère, encouragera vraiment les jeunes femmes qui veulent participer à des jeux à entrer dans l’espace », a déclaré Kenney à Kotaku.

Gamer Girls a commencé lorsque Kenney a eu une conversation avec son agent Eric Smith. Kenney et Smith avaient supposé qu’il y avait plus d’un livre décrivant les femmes dans l’industrie du jeu, mais quand ils ont découvert qu’il n’y en avait pas, elle a décidé qu’elle devrait en écrire un elle-même.

“Avec toute industrie technologique qui se perturbe et redémarre constamment et adapte de nouvelles choses, je pense parfois que nous pouvons oublier notre propre histoire”, a déclaré Kenney. “Faire une pause et regarder d’où nous venons fait de nous de meilleurs développeurs de jeux et de meilleures personnes pour faire pression pour une plus grande diversité et un plaidoyer à l’avenir parce que nous saurons d’où nous venons, les faux pas que nous avons faits dans le passé que nous ne voulons pas à répéter, et les succès que nous avons eus.

Kenney a décidé d’écrire Gamer Girls en tant que livre pour jeunes adultes afin qu’il puisse être informatif et accessible à la fois pour les personnes déjà dans l’industrie et pour les jeunes femmes qui espèrent percer dans l’espace. En plus des illustrations colorées de Salini Perera, Kenney a rendu les Gamer Girls accessibles aux lecteurs en dehors de l’industrie en définissant le jargon des initiés comme « tranche verticale » et « moteur de jeu ».

Bien que de nombreuses femmes de l’industrie du jeu aient commencé leur parcours différemment, Kenney a déclaré qu’un trait commun entre elles était leur détermination à continuer et à réussir dans leur domaine. Que ce soit face au harcèlement ou à la misogynie, ou aux pressions créatives qui accompagnent tout travail où vous faites quelque chose, Kenney a déclaré que les femmes qu’elle a présentées sont restées passionnées tout au long des hauts et des bas.

“Je pense que les développeurs de jeux de tout âge peuvent regarder [Gamer Girls] et cela peut leur donner des idées sur ce qu’ils veulent faire ensuite, ce qui les intéresse et ce qui les passionne », a-t-elle déclaré. Lorsqu’elle écrivait Gamer Girls, Kenney s’est elle-même inspirée de certains des écrivains qu’elle a interviewés, qui ont expliqué ce qui les maintient excités et comment ils se sortent des ornières créatives.

Bien que ce soit le premier livre de Kenney, elle n’est pas étrangère à l’écriture. Kenney était journaliste avant de devenir développeur de jeux chez Insomniac et Telltale, générant des signatures en tant que journaliste au New York Times et en tant que rédacteur en chef du week-end ici à Kotaku.

Un autre objectif que Kenney voulait atteindre en écrivant Gamer Girls était de remercier les femmes de l’industrie pour leurs réalisations qui ont souvent été négligées ou omises.

“Kazuko Shibuya, qui a travaillé sur Final Fantasy au début, n’a pas du tout été créditée sur le jeu, même si elle en avait fait tout l’art”, a déclaré Kenney. « Même les jeux que nous connaissons et aimons n’ont pas toujours crédité toutes les personnes qui les ont réellement créés. Donc, corriger un peu cela semble être un bon premier pas. »

L’une des parties les plus difficiles pour Kenney n’a pas été de trouver les femmes qu’elle inclurait dans son livre, mais de décider quelles 25 elle présenterait.

“Je suis entré dans ce livre un peu par ignorance en pensant que la liste des femmes qui travaillaient dans les jeux dans les années 60, 70 et 80, et même au début des années 90, serait assez courte”, a déclaré Kenney. Une fois qu’elle avait rassemblé sa liste de femmes dans le développement de jeux, elle avait plus de 150 noms.

“Il y avait beaucoup plus de femmes travaillant dans l’espace qui n’ont jamais vraiment été mises en évidence”, a-t-elle déclaré, “et réaliser que c’était excitant.”

Pour les femmes que Kenney n’a pas pu interviewer, comme la regrettée Danielle Bunten Berry, qui a travaillé sur des jeux révolutionnaires comme MULE et Modem Wars, Kenney s’est inspiré d’interviews précédentes et de documents écrits pour rédiger des profils à leur sujet.

Kenney a noté que l’idée de l’auteur – un « génie solitaire » qui guide l’art dans les médias – est une idée erronée que nous aimons en tant que société, et qui n’est pas unique aux jeux vidéo. Bien que quelques personnes choisies soient souvent soutenues en tant que porte-parole d’un jeu, elle a affirmé que le produit fini d’un jeu vidéo est dû aux contributions collectives des diverses personnes derrière lui.

“L’une des conversations les plus importantes que nous avons en ce moment, heureusement, est que lorsque les femmes sont promues et embauchées, ce sont généralement des femmes blanches comme moi”, a déclaré Kenney. « Nous ne faisons pas un excellent travail de plaidoyer pour les femmes du BIPOC et pour les individus non binaires. Nous limitons notre diversité aux femmes blanches cis, [which] à certains égards, c’est comme une solution de facilité [toward achieving] inclusion. Et je pense que nous pourrions être meilleurs. “

Selon Kenney, deux des (nombreuses) étapes que l’industrie du jeu doit prendre pour rendre le développement de jeux plus inclusif sont d’écouter les voix non blanches sur les questions d’inclusivité dans le développement de jeux et de remanier les processus d’embauche pour inviter plus de personnes dans l’espace. et de garder les gens dans l’espace s’ils souhaitent rester.

« J’ai essayé d’aborder [advocacy] autant que j’ai pu dans le livre et les différents défis auxquels les femmes de couleur sont confrontées par rapport aux femmes blanches, a déclaré Kenney. “C’est quelque chose que j’espère que l’industrie continuera à faire avancer.”

Pour les femmes déjà présentes dans l’industrie du développement de jeux, Kenney a déclaré que chaque jour n’était que de mauvaises nouvelles. Qu’il s’agisse de harcèlement, de misogynie ou de discussions, être une femme dans l’industrie peut être épuisant et démoralisant. L’espoir de Kenney avec Gamer Girls est de rappeler aux gens qu’il y a plus dans l’industrie du jeu que ses pires parties.

“J’espère qu’en le lisant, quiconque se sent fatigué ou démoralisé aura ce sentiment édifiant de” Oh, en fait, je pourrais appartenir ici “et” Je pourrais m’amuser ici “”, a déclaré Kenney. « Il ne s’agit pas seulement de survivre à l’industrie, c’est « Je peux être heureux ici. C’est le rêve.’”

Gamer Girls: 25 Women Who Built the Video Game Industry sortira le 24 mai 2022.