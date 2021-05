Un nouveau livre révèle les dépenses de 64000 $ que Melania a accumulées pour surmonter le scandale Stormy Daniels ⋆ .

Tous les détails sinistres que l’administration Trump a réussi à garder hors de la vue du public alors que Donald était encore à la Maison Blanche commencent à se répandre à la suite de sa défaite écrasante contre Joe Biden.

Certaines des saletés les plus intéressantes qui ont émergé de l’examen post-présidentiel du fonctionnement interne de l’administration précédente sont contenues dans Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service, un nouveau livre de la journaliste du Washington Post Carol Leonnig qui révèle l’énorme les coûts de sécurité associés à la protection des services secrets de la famille Trump pendant qu’ils étaient à la Maison Blanche.

Selon Leonnig, après la nouvelle de la liaison sordide de Donald Trump avec la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels – une liaison qui a eu lieu dans les semaines où Melania Trump se remettait de la naissance de leur fils Barron – l’ancienne première dame a annulé toutes les apparitions publiques avec elle. mari et a décidé de passer son temps à Mar-a-Lago se livrant aux services de spa haut de gamme disponibles.

“Melania Trump aurait été” aveugle “et” furieuse “par des informations sur la liaison présumée de Trump avec la star du porno Stormy Daniels, alors elle a fait un voyage impromptu de deux jours à Mar-a-Lago”, a rapporté The Mercury News dans un compte rendu de Le coin de Leonnig. «Ce voyage rapide a peut-être coûté aux contribuables américains au moins 64 000 dollars, en voyageant à bord d’un avion militaire C-32A, a rapporté le New York Times à l’époque.

C’est une visite de spa assez coûteuse à subventionner par les contribuables américains avant même que la pandémie de COVID-19 ne sollicite les ressources économiques de notre pays.

Quelle que soit la discorde conjugale que le POTUS peut éprouver, il est difficile de s’attendre à ce que le peuple américain marche sans un profond sentiment de dégoût et de colère.

Malheureusement, la dépense de 64000 $ pour la visite au spa ressemble à des cacahuètes dans le contexte des coûts globaux de protection de la famille Trump, des coûts qui se prolongent bien jusqu’à sa retraite en exil.

Leonnig estime qu’au cours des quatre premières années au cours desquelles Trump et 13 membres de sa famille ont reçu la protection des services secrets, l’onglet a atteint jusqu’à 600 millions de dollars.

Alors que Donald et Melania ont droit à la protection à vie des services secrets et que leur fils Barron, âgé de 15 ans, sera couvert jusqu’à son 16e anniversaire, le reste de sa famille aurait perdu ses détails de sécurité à la fin de sa présidence. Trump n’a pas publié de décret prolongeant cette protection de six mois supplémentaires dans les derniers jours de son mandat.

Ainsi, alors que sa famille élargie prend des vacances de luxe après la campagne et recherche des opportunités commerciales lucratives après l’administration dans les pays étrangers avec lesquels elle s’est récemment engagée dans des missions diplomatiques, les coûts de sécurité montent en flèche.

Par exemple, en mai, le gendre de Trump, Jared Kushner, a fait un voyage à Abu Dhabi où des agents des services secrets ont été contraints de dépenser 12950 $ dans des chambres d’hôtel Ritz-Carlton seuls.

Le voyage de ski de 10 jours de Jared et Ivanka à Salt Lake City, qu’ils ont pris en janvier après avoir quitté la Maison Blanche, avait des coûts tout aussi exorbitants simplement pour l’hébergement des services secrets, s’élevant à 62599,39 $, selon le groupe de surveillance de l’éthique Citizens For Responsibility and Ethics in Washington (ÉQUIPAGE).

Le plus triste, c’est que la plupart de ces coûts auraient pu être évités si la deuxième mise en accusation de Donald Trump avait été aussi réussie qu’elle aurait dû l’être et qu’il avait été dépouillé de ses prérogatives et avantages post-présidentiels.

Malheureusement, notre Congrès sclérosé ne peut probablement pas agir assez rapidement pour dépouiller les membres de la famille Trump des détails de leurs services secrets avant que la prolongation de six mois de Trump n’expire d’elle-même, et il est peu probable que les républicains serviles du Congrès acceptent jamais de retirer ce privilège de la chef du parti qu’ils se protègent – au moins politiquement – au quotidien.

Il semble que nous serons coincés par rapport à l’argent gaspillé pour la sécurité de la famille Trump comme s’il s’agissait d’une pension alimentaire payée lors d’un divorce. Cela fait mal de devoir le payer, mais cela vaut mieux de continuer dans une relation complètement dysfonctionnelle.

Poursuivre Vinnie Longobardo sur Twitter.

Reportage original de Sarah K. Burris à RawStory.

