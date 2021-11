Les dernières citations des retombées dans les coulisses de Game of Thrones sont peut-être parmi les plus incendiaires à ce jour. Ils proviennent d’un nouveau livre intitulé Tinderbox : HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, qui aborde brièvement Game of Thrones tout en retraçant la trajectoire de l’ensemble du réseau. L’auteur James Andrew Miller s’est entretenu avec l’agent de divertissement Paul Haas, qui a longtemps représenté l’auteur George RR Martin.

Haas a déclaré à Miller que les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et DB Weiss, avaient commencé à se détourner de l’intrigue des livres de Martin autour de la saison 5. C’est une plainte que les fans font souvent, bien que les personnes aussi proches de la production aient tendance à ne pas le faire. Hass a déclaré que Martin lui-même avait commencé à s’inquiéter de la fin de la série à cette époque.

« George aime Dan et Dave, mais après la saison cinq, il a commencé à s’inquiéter de la voie qu’ils suivaient parce que George sait où va l’histoire », a déclaré Haas, selon un rapport de Westeros.org. « Il a commencé à dire ‘Vous ne suivez pas mon modèle.’ Les cinq premières saisons sont restées fidèles à la feuille de route de George. Puis elles sont sorties de la carte de George. »

« George ne m’a pas dit qui obtiendrait le trône à la fin de son arc; il ne le dira à personne », a ajouté Hass. « Je crois que son éditeur de livres et son agent de livres le savent, mais je ne le sais pas. Et je représente George depuis 1992… Donc je n’ai aucune idée d’où ça va, mais l’essentiel est que la fin du livre soit plus satisfaisante expérience que celle de l’émission. »

Les fans espèrent que Haas a raison, car Martin aurait fait de grands progrès sur son prochain livre, The Winds of Winter au cours des deux dernières années. Martin lui-même a généralement parlé positivement de la série, bien qu’il ait été dur avec lui-même de ne pas avoir terminé les livres avant que la série ne rattrape son retard. Lors de la première de la saison 8, Martin a déclaré à Entertainment Tonight que lui et HBO voulaient que Game of Thrones dure plus longtemps, mais que Benioff et Weiss ont décidé de l’abréger.

L’autopsie sur Game of Thrones et ses dernières saisons vilipendées ne sera peut-être jamais terminée, mais l’achèvement des livres pourrait donner la fermeture à de nombreux fans. Les théoriciens des fans sur des forums comme Westeros.org ont essayé de décoder l’essence du « modèle » de Martin de la structure de la dernière saison, interprétant comment l’auteur donnera une tournure plus satisfaisante à une histoire similaire. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour The Winds of Winter.