Un nouveau livre sur la dynastie des Patriots pourrait être le meilleur à ce jour

Bien que les livres disponibles sur la dynastie des New England Patriots ne manquent pas, le nouveau travail de Seth Wickersham est peut-être le meilleur à ce jour.

Pour la deuxième année consécutive, un nouveau livre sur la dynastie des New England Patriots est arrivé, dans l’espoir d’être l’ouvrage définitif sur l’équipe la plus titrée de l’histoire moderne de la NFL. Après The Dynasty de Jeff Benedict en 2020 se trouve It’s Better to Be Feared de Seth Wickersham, un ouvrage de près de 500 pages écrit par un écrivain qui couvre les Patriots depuis près de deux décennies. Avec autant de livres déjà écrits sur cette dynastie et les deux hommes en son centre (Tom Brady et Bill Belichick), convaincre les fans de lire un autre tome sur cette équipe peut être difficile à vendre. Cependant, Wickersham’s est si bon que même les fans occasionnels de la NFL voudront consulter ce nouveau livre.

Avec autant de façons de raconter l’histoire de la dynastie des Patriots, Wickersham choisit de réduire l’histoire au psychodrame entre Brady et Belichick. L’accent n’est pas seulement mis sur ce que les deux ont réalisé ensemble, mais aussi sur ce qui les a motivés. Brady, mis en doute tout au long de sa carrière jusqu’à ce qu’il rencontre le succès en Nouvelle-Angleterre, apparaît comme un homme toujours en proie à ceux qui l’ont sous-estimé, perpétuellement désireux de leur prouver le contraire. Même après deux décennies de succès sans précédent, cette motivation ne s’est pas encore évaporée et il apparaît comme quelqu’un qui ne peut pas imaginer une vie en dehors du football.

Belichick, quant à lui, est présenté comme un homme qui a passé sa vie à la poursuite de gagner des matchs de football. Il semble presque anhédonique, incapable de trouver du plaisir à autre chose que la poursuite d’un avantage gagnant tout en regardant la bande du jeu pendant des heures. Il y a aussi le sentiment qu’il aime non seulement pouvoir déjouer tactiquement les entraîneurs adverses, mais aussi pouvoir prédire leurs habitudes afin de pouvoir les vaincre psychologiquement également. Parmi les nombreux livres écrits sur ces deux hommes, il semble que Wickersham livre le portrait le plus profond et le plus perspicace de l’un d’eux dans ces pages.

Il n’y avait pas de New England Patriots Way, « il n’y avait que Bill Belichick et Tom Brady »

Il se concentre également sur le caractère unique de ces deux hommes, en concluant qu’« il n’y avait pas de Patriot Way. Il n’y avait que Bill Belchick et Tom Brady. Rien chez eux n’était reproductible… ce qui ressortait autant que leur éclat, c’était leur singularité. » À maintes reprises, les équipes ont embauché des assistants des Patriots ou ont essayé de reproduire leurs stratégies de gestion dans l’espoir de s’approprier leur succès, échouant à chaque fois. Ce n’était pas que ces autres équipes faisaient nécessairement quelque chose de mal ; ils n’étaient tout simplement pas Belichick et Brady.

Une différence entre ce livre et celui de Jeff Benedict est que The Dynasty de Benedict était plus axé sur l’équipe en tant qu’organisation. Les 150 premières pages couvraient les années de lutte de Robert Kraft pour acheter l’équipe et la transformer en une organisation gagnante dans les années avant que Tom Brady ne rejoigne l’équipe. Pendant ce temps, Wickersham se concentre presque exclusivement sur Brady et Belichick. Kraft apparaît plus dans la seconde moitié du livre, bien que ce soient moins ses relations avec les Patriots qui se concentrent sur son travail avec la ligue, car il essaie d’éviter les arrêts de jeu en raison de conflits de travail. Le livre soutient alors tacitement que Kraft n’était pas aussi essentiel au succès de l’équipe que d’autres pourraient le prétendre, qu’il s’agit bien de l’histoire de Belichick et Brady et que n’importe qui d’autre – même l’homme qui finance l’ensemble de l’opération – est finalement jetable.

Dans l’ensemble, le livre de Wickersham soutient que, si vous cherchez à former et à maintenir la dynastie la plus réussie et la plus durable de l’histoire de la NFL, il vaut en effet mieux craindre, les portraits qu’il peint de Belichick et Brady soutiennent également que même si vous atteignez votre objectif, ce n’est peut-être pas si gratifiant. Le désir même et la motivation incessante qui poussent quelqu’un à poursuivre une telle grandeur pourraient également vous empêcher d’en profiter une fois que vous l’aurez atteint.

À quel point Wickersham était intégré dans le monde du football de la Nouvelle-Angleterre est évident en examinant les sources des livres. Dans la bibliographie, de nombreuses notes de chapitre indiquent que « les informations contenues dans ce chapitre proviennent principalement d’événements dont j’ai été personnellement témoin. » Bien qu’il n’ait pas interviewé Brady ou Belichick spécifiquement pour ce projet, le temps qu’il a passé avec eux dans le passé est évident tout au long du livre. Il y a de nouvelles informations ici sur un certain nombre de moments charnières de l’histoire de la dynastie, des controverses sur Spygate et Deflategate à la façon dont l’équipe a réagi à la rédaction par Bill Belichick d’une lettre approuvant Donald Trump avant les élections de 2016. Dans l’ensemble, le livre est plein de révélations mineures qui jettent chaque autre moment sous un jour nouveau.

Le livre de Wickersham est peut-être le meilleur livre sur la dynastie des Patriots à avoir vu le jour. C’est engageant et savamment écrit, attirant le lecteur dans les événements qu’il décrit, lui donnant l’impression d’assister à ces réunions et jeux eux-mêmes. Tout livre sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui sort doit se justifier à la lumière du nombre qui existe déjà ; Wickersham’s le fait maintes et maintes fois, et est l’un des meilleurs livres sur la NFL à paraître ces dernières années.