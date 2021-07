Un nouveau livre sur le mouvement ‘Nu Metal’ revient sur l’une des décennies les plus historiques du heavy metal

Le livre ultime sur l’une des périodes les plus réussies du heavy metal “Nu Metal : Un guide définitif” revisite la décennie remarquable de 1994 à 2004, lorsque les charts grand public, les magazines, la radio et la télévision ont tous été repris par une foule d’artistes divers interprétant leurs propres marques de hard rock, hip-hop et heavy metal.

Écrit par l’auteur britannique Matt Karpe, le livre présente un vaste aperçu de A à Z des artistes les plus influents du nu metal, des principaux acteurs tels que CORN, BIZKIT BOITE, LINKIN PARK et NŒUD COULANT, à des artistes moins connus qui n’ont peut-être sorti qu’un ou deux albums, mais qui ont quand même eu un impact durable. Jetez également un œil à la nouvelle génération de groupes qui arrivent aujourd’hui et qui partagent toujours l’esthétique originale du nu metal, “Nu Metal : Un guide définitif” est le livre le plus approfondi jamais publié sur le sujet qu’il a choisi.

“Nu Metal : Un guide définitif” comprend des interviews exclusives avec des musiciens de certains des groupes les plus en vue du mouvement. Les goûts de Miguel “Meegs” Rascon (CHAMBRE À CHARBON), Robb Rivera (NON-POINT), Jon Wysocki (TACHES), Fallon Bowman (CHATON), Tye Zamora (FERME DE FOURMIS ALIEN), Mike Sarkissian (jarret d’épine) et Mikey Doling (MORVE) parlent franchement de faire partie du mouvement nu metal, gagnant du succès avec leurs groupes respectifs, et révélant également des histoires inédites sur les faits saillants et la débauche qui ont eu lieu à l’époque. le Ozzfest les histoires doivent être lues pour être crues.

“J’ai grandi pendant le mouvement nu metal et ce sont ce genre de groupes qui m’ont fait découvrir la musique heavy”, dit Karpé. “C’est toujours une ère extrêmement populaire de la musique lourde aujourd’hui, et sans aucun autre livre sur le nu metal sorti depuis 2002, le moment semblait maintenant venu de revenir en arrière et de documenter cette époque dans son intégralité, tout en jetant un coup d’œil à la nouvelle vague du nu metal qui a fourni une sorte de résurgence au cours des dernières années.”

Publié via Édition Sonicbond, le livre présente également une interview intrigante avec le légendaire producteur de disques Ross Robinson, qui a barré CORNle premier album éponyme révolutionnaire de 1994 ainsi que le suivi, “La vie est douce”; NŒUD COULANTles deux premiers enregistrements de (“Nœud coulant”, “Iowa”), BIZKIT BOITE‘s “Trois billets d’un dollar, vous tous” et TÊTE DE LA MACHINE‘s “Le rouge brûlant”. D’autres contenus traitent de l’histoire du heavy metal, des collaborations avec des artistes hip-hop et des bandes originales de films contenant des listes de morceaux de nu metal.

“Nu Metal : Un guide définitif” sortira au Royaume-Uni le 29 juillet et aux États-Unis et dans le reste du monde le 24 septembre. Le livre est disponible en pré-commande dès maintenant via Amazon, Barnes & Noble, Pierres à eau, WH Smith et Walmart.

Passionné de musique, auteur et journaliste, Karpé a écrit pour plusieurs magazines imprimés et en ligne au cours de la dernière décennie, y compris Jeu de puissance, Magazine Rock & Métal et A bas pour la vie (punk et hardcore). En plus de sortir trois livres (“Nous possédons la nuit : l’underground de la scène hard rock américaine moderne”, et deux tomes de “Nu Metal : Résurgence”), il est également le créateur du zine dédié au nu metal Le Nu Zine et le propriétaire de la maison de disques indépendante TNZ Records, qui s’adresse aux artistes émergents de la scène nu metal moderne. Il vit dans le Cambridgeshire, Royaume-Uni

