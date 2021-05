Un nouveau logiciel virtuel combat la fatigue du zoom et aide les professionnels de la vente ⋆ .

* Avec l’éclosion de la pandémie de COVID-19, les réunions en face à face ont été interrompues et la conduite des affaires est pratiquement devenue la nouvelle norme.

Mais les plates-formes de visioconférence ne peuvent pas remplacer pleinement l’expérience personnelle, en particulier pour les professionnels de la vente. Ils nécessitent souvent plusieurs réunions en personne et des démonstrations de produits engageantes et multiformes avant de conclure une vente.

De plus, à ce stade, beaucoup souffrent de fatigue du zoom.

VidiPlus, basé à Tel Aviv, a créé une solution. Il vient de sortir avec un logiciel de présentation virtuelle multiplateforme pour rendre la vidéoconférence plus attrayante, offrant des visuels 3D, des diaporamas, des navigateurs Web et des vidéos apparaissant en temps réel à côté du présentateur dans le même cadre.

Les présentateurs peuvent faire glisser et déposer n’importe quel contenu visuel dans des appels en direct et interagir avec lui en temps réel sans disparaître de la vue. En outre, ils peuvent personnaliser leur espace en ajoutant un logo d’entreprise, un titre de poste, des couleurs de marque ou des symboles.

«La communication virtuelle est là pour rester, mais la fatigue de Zoom n’est pas nécessaire», a déclaré Dror Benjamin, PDG-fondateur de VidiPlus.

«VidiPlus peut être intégré de manière transparente dans n’importe quelle plate-forme de visioconférence avec caméra et peut aider les ventes et le support B2B à être à nouveau personnels, confortables et productifs», a-t-il déclaré.

VidiPlus prend en charge les formats Web sur les appareils Windows tels que Zoom, Teams, Webex, Google Meet, BlueJeans, Lifesize et les appels vidéo de bureau WhatsApp. Les utilisateurs peuvent importer des images ou des pages complètes à partir de n’importe quel site en ligne.

Benjamin, qui est également fondateur d’Arcreative Media pour l’animation 3D de dispositifs médicaux, a fondé VidiPlus en 2020.

