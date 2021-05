Un nouveau malware Android effrayant vole les connexions bancaires dans ces 5 régions – .

Pour toutes les menaces numériques qui circulent à un moment donné, y compris tout, des logiciels malveillants voleurs d’informations d’identification au code malveillant qui bombarde l’utilisateur final avec des publicités et des fenêtres contextuelles ennuyeuses, parmi les plus effrayantes et potentiellement les plus destructrices sont les menaces qui ciblent les victimes. banques et institutions financières.

Nous avons signalé un certain nombre de ces menaces, y compris des logiciels malveillants qui volent les informations de connexion pour vider les comptes bancaires des victimes. Et maintenant, un autre élément similaire de malware Android a été identifié par des chercheurs en sécurité, qui ont averti ces derniers jours que ce malware (qui a été surnommé «TeaBot») peut prendre des mesures telles que la diffusion en direct de l’écran de l’appareil cible au profit des attaquants. Il peut également détourner les informations de connexion et les messages texte afin de se livrer à une activité bancaire frauduleuse.

Des chercheurs de l’équipe Threat Intelligence and Incident Response de la société de cybersécurité Cleafy ont identifié le cheval de Troie bancaire TeaBot Android en janvier. Selon eux, le principal objectif de cette menace est de voler les informations d’identification et les SMS de la victime pour permettre des scénarios de fraude contre une liste de banques dans les régions européennes, notamment l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas. «Une fois TeaBot installé avec succès dans l’appareil de la victime, les attaquants peuvent obtenir une diffusion en direct de l’écran de l’appareil (à la demande) et également interagir avec lui via les services d’accessibilité», a expliqué l’équipe Cleafy dans une analyse technique de la menace.

Parmi les actions que TeaBot est capable de prendre, cette menace:

A la capacité d’effectuer des attaques par superposition contre plusieurs applications bancaires pour voler les informations de connexion et les informations de carte de crédit Peut envoyer, intercepter et masquer des messages SMS Active les fonctionnalités de journalisation des clés A la capacité de voler les codes d’authentification Google Et a la capacité d’obtenir un contrôle à distance complet de un appareil Android, via les services d’accessibilité et le partage d’écran en temps réel)

Lorsque TeaBot a été découvert pour la première fois, il s’est avéré qu’il se concentrait uniquement sur les banques espagnoles. Cependant, selon l’équipe de Cleafy, de nouveaux échantillons de TeaBot ont commencé à apparaître en mars, ciblant pour la première fois les banques allemandes et italiennes. De plus, TeaBot prend actuellement en charge plusieurs langues différentes, notamment l’espagnol, l’anglais, l’italien, l’allemand, le français et le néerlandais.

En expliquant à quel point un logiciel malveillant est dangereux, Saumitra Das, directeur technique de la société de cybersécurité Blue Hexagon, a déclaré à ZDNet que cela prouvait une fois de plus comment «les acteurs de la menace réalisent le véritable potentiel des appareils mobiles et la menace qu’ils peuvent représenter pour l’utilisateur final. . »

«Il est important de se rappeler que même si les applications ne sont pas sur Google Play, les tactiques de phishing / d’ingénierie sociale utilisées par les acteurs derrière TeaBot / Flubot sont aussi bonnes que n’importe quelle famille de menaces côté PC. Que dans un court laps de temps, ils peuvent réussir à obtenir une énorme base d’infection. Ces menaces ne doivent pas être sous-estimées. »

