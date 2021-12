Un nouveau médicament pourrait traiter les patients hospitalisés pour une pneumonie COVID-19 : étude du Lancet

L’équipe, comprenant des chercheurs de l’Université de Birmingham et de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, a testé le namilumab – un anticorps déjà en phase avancée d’essais pour traiter la polyarthrite rhumatoïde – chez des patients hospitalisés pour une pneumonie COVID-19.

Un médicament nouvellement identifié peut être utilisé pour traiter efficacement certains patients hospitalisés pour une pneumonie au COVID-19, selon une étude publiée dans la revue The Lancet Respiratory Medicine. L’équipe, comprenant des chercheurs de l’Université de Birmingham et de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, a testé le namilumab – un anticorps déjà en phase avancée d’essais pour traiter la polyarthrite rhumatoïde – chez des patients hospitalisés pour une pneumonie COVID-19.

Les patients recevaient des soins « habituels », ainsi que des taux élevés dans leur sang d’un marqueur d’inflammation connu sous le nom de protéine C réactive (CRP).

Les niveaux de CRP augmentent lorsqu’il y a une inflammation dans le corps, et des niveaux élevés de CRP se sont avérés être un marqueur précoce potentiel pour prédire le risque de gravité de COVID-19, ont déclaré les chercheurs.

« Notre recherche a fourni d’importantes preuves de concept que le namilumab réduit l’inflammation chez les patients hospitalisés atteints de pneumonie COVID-19 », a déclaré Ben Fisher, co-investigateur en chef de l’essai à l’Université de Birmingham et aux hôpitaux universitaires Birmingham NHS Foundation Trust ( UHB).

« Cependant, la taille de notre échantillon est trop petite pour une évaluation définitive des résultats cliniques et d’autres études sont nécessaires pour cela, ainsi que pour mieux comprendre la population qui pourrait en bénéficier le plus », a déclaré Fisher.

Le namilumab cible une « cytokine » qui est naturellement sécrétée par les cellules immunitaires du corps, mais à des niveaux incontrôlés, on pense qu’elle est un facteur clé de l’inflammation pulmonaire excessive et dangereuse observée chez les patients COVID-19.

L’essai mené entre juin 2020 et février 2021 concernait des patients âgés de plus de 16 ans atteints de pneumonie COVID-19, soit traités dans un service ou dans une unité de soins intensifs (USI) dans neuf hôpitaux du Royaume-Uni.

L’étude a porté sur 54 patients recevant des « soins habituels » – un traitement par stéroïdes et oxygène ou ventilation – et 57 patients recevant des soins habituels ainsi qu’une dose intraveineuse unique de 150 mg de namilumab. En plus de la pneumonie COVID-19, tous les participants à l’étude avaient des niveaux de CRP supérieurs à 40 mg/l.

Les chercheurs ont comparé la probabilité de réduction des niveaux de CRP chez les patients. Par rapport aux soins habituels seuls, les chercheurs ont découvert qu’il y avait une probabilité de 97 % de réduction de la CRP au fil du temps chez les personnes recevant du namilumab par rapport aux soins habituels seuls.

Les patients ont été surveillés et, après 28 jours, l’étude a également montré qu’il y avait moins de décès et plus de sorties d’hôpital ou de soins intensifs chez ceux qui avaient reçu du namilumab par rapport à ceux qui recevaient seuls les soins habituels. Au jour 28, 78 pour cent des patients recevant du namilumab étaient sortis de l’hôpital ou des soins intensifs, contre 61 pour cent ayant reçu les soins habituels.

Dans le groupe namilumab, 11 % étaient encore hospitalisés au 28e jour, contre 20 % dans le groupe recevant des soins habituels, selon les chercheurs. Parmi ceux du groupe namilumab, 11% des patients sont décédés, contre 19% de ceux du groupe de soins habituels au jour 28, ont-ils déclaré.

L’équipe a calculé les différences entre les deux groupes en termes de probabilité globale de sortie de l’unité de soins intensifs ou d’une salle à 28 jours. Parmi ceux d’un service, la probabilité de sortie au jour 28 était de 64 % dans le groupe de soins habituels, contre 77 % dans la cohorte namilumab.

Parmi les personnes en soins intensifs, la probabilité de sortie au jour 28 était de 47% dans le groupe de soins habituels, contre 66% dans la cohorte namilumab, selon l’étude.

Les chercheurs ont noté que les résultats de l’étude peuvent ne pas être généralisés aux patients hospitalisés sans signe de pneumonie ou de CRP élevée ou aux patients ne nécessitant pas d’hospitalisation. Il est donc important que le namilumab soit désormais prioritaire pour de nouvelles recherches sur le COVID-19 dans un essai clinique de phase 3 beaucoup plus vaste, ont-ils ajouté.

