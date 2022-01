Un nouveau métamatériau époustouflant prend des décisions tout seul

On dirait que le monde devient encore plus méta qu’il ne l’est déjà. Selon une nouvelle étude, les chercheurs ont réussi à créer un « métamatériau » capable de prendre ses propres décisions. Les chercheurs disent que le nouveau matériau peut détecter, prendre des décisions et agir sur ces décisions. En conséquence, ce type de métamatériau pourrait répondre aux changements de son environnement en temps réel et révolutionner de multiples industries.

Source de l’image : luchschenF / Adobe

Les utilisations possibles de ce type de métamatériau sont presque illimitées, estiment les chercheurs. Par exemple, un robot fait du nouveau métamatériau pourrait être envoyé dans un environnement avec des changements climatiques. Le matériel serait capable de détecter les changements et d’y répondre en tandem.

Guoliang Huang dit que la conception du métamatériau intègre trois fonctions principales : la détection, le traitement de l’information et le mouvement. Huang est professeur d’ingénierie à l’Université du Missouri et co-auteur de l’étude. La mécanique est construite à base de matériaux naturels, comme les mâchoires de l’attrape-mouche de Vénus, des caméléons ou encore des pommes de pin. De plus, ces matériaux naturels peuvent détecter les changements dans l’environnement. Ils peuvent alors répondre à

« Fondamentalement, nous contrôlons la façon dont ce matériau réagit aux changements de stimuli externes trouvés dans son environnement », a expliqué Huang (via WeForum).

Comment le matériau réagit au monde qui l’entoure

Source de l’image : luchschenF / Adobe

Le métamatériau réagit à l’environnement qui l’entoure à l’aide d’une puce informatique. Essentiellement, la puce est responsable du traitement des informations détectées par le matériau. Ensuite, la puce envoie les informations au reste du matériel afin qu’il puisse effectuer la réponse nécessaire.

Un exemple proposé par Huang est l’utilisation du matériau dans l’industrie aérospatiale. « Nous pouvons appliquer ce matériau à la technologie furtive dans l’industrie aérospatiale en attachant le matériau aux structures aérospatiales », a-t-il expliqué. « Cela peut aider à contrôler et à réduire les bruits provenant de l’avion, tels que les vibrations du moteur, ce qui peut augmenter ses capacités multifonctionnelles. »

La prochaine étape à partir de là est de commencer à implanter le métamatériau dans des environnements du monde réel. Bien sûr, cela prendra du temps, mais s’ils parviennent à résoudre les problèmes et à le faire fonctionner correctement, ce métamatériau pourrait ouvrir de nombreuses portes à de nombreuses industries.