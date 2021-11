Un nouveau MMO en ligne Marvel annoncé via un diaporama pour les investisseurs

Image: Netmarbre / Marvel

Révélé hier via une présentation aux investisseurs, le studio de jeu Dimensional Ink de Daybreak Game, basé à Austin, développe un nouveau MMO Marvel. Cependant, selon la même présentation, il faudra probablement quelques années avant de voir une bande-annonce ou une capture d’écran du prochain jeu de super-héros en ligne.

Comme repéré par Eurogamer et le streamer Twitch Miller, la société mère de Daybreak, Enad Global 7 a publié son rapport financier du troisième trimestre 2021. Dans cette présentation, qui est disponible en ligne, la société a discrètement annoncé que Daybreak et Dimensional Ink travaillaient sur un nouveau MMO AAA « utilisant Marvel IP ».

Selon une autre diapositive de la présentation, le MMO Marvel non annoncé est dirigé par Jack Emmert. Il est actuellement en charge de DC Universe Online, mais avant cela, il a aidé à concevoir et à gérer City of Heroes et a cofondé le studio derrière ce MMO, Cryptic Studios.

Je ne m’attendrais pas à jouer à ce jeu Marvel de si tôt. Dans la présentation, il est répertorié sous projet « à plus long terme », après 2022. Il est donc probable que ce jeu, s’il est terminé et sorti, ne verra le jour qu’en 2023 ou 2024.

Lire la suite: Daybreak Games a des liens troubles avec l’avocat de Trump et les paiements russes

Fait intéressant, il a été rapporté en 2019 que Daybreak essayait de développer un MMO Marvel vers 2018, avant que le studio ne soit licencié. C’est peu de temps après que le jeu Marvel a été soi-disant mis de côté. Cependant, il semble qu’il ait été relancé. Logique. Parlaient de super-héros de bandes dessinées. Ces gars et ces filles ne restent jamais morts longtemps.

Daybreak, Marvel et Diminesinal Ink n’ont pas encore officiellement confirmé la nouvelle.

Espérons que ce MMO Marvel soit plus réussi que les tentatives précédentes. Il y avait le MMO Marvel susmentionné qui aurait été mis en conserve par Daybreak en 2018, mais avant cela, il y avait la sortie en 2013 de l’échec de Marvel Heroes qui s’est arrêté à la suite de quelques changements de nom en 2017. Avant tout cela, Emmert’s Cryptic Studios fonctionnait sur un MMO Marvel avec Microsoft. Mais ce jeu a été annulé en 2008 et renaît sous le nom de Champions Online, qui existe toujours en 2021. Et qui sait combien d’autres MMO Marvel non annoncés ont été planifiés, lancés et annulés au cours de la dernière décennie.

Cependant, le récent afflux de jeux Marvel semble avoir convaincu quelqu’un avec de l’argent que le monde est prêt pour un MMO Marvel. Eh bien, un autre MMO Marvel. Future Revolution sur les téléphones et les tablettes est déjà sorti et plutôt bon, en fait.