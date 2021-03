Un nouveau modèle Samsung Galaxy S20 FE est en route, mais ce n’est pas ce que vous pensez

Samsung pourrait bientôt lancer un nouveau modèle Galaxy S20 FE uniquement 4G alimenté par le même processeur Snapdragon 865 que le modèle 5G, selon un nouveau rapport de SamMobile. La nouvelle variante du Galaxy S20 FE a été repérée pour la première fois en ligne sur le site Web de la Wi-Fi Alliance il y a quelques semaines.

La variante Galaxy S20 FE LTE alimentée par Snapdragon 865 porte le numéro de modèle SM-G780G et sera probablement lancée sur les marchés où le Galaxy S20 FE 5G n’est pas disponible. Actuellement, toutes les variantes LTE du Galaxy S20 FE 5G sont alimentées par le chipset Exynos 990 développé en interne par Samsung. Mis à part le processeur Snapdragon 865, la prochaine variante ne sera pas différente des variantes LTE existantes. Il aura également une puce MST, ce qui manque dans les derniers téléphones de la série Galaxy S21 de Samsung. La variante LTE alimentée par Snapdragon 865 devrait contribuer à rendre le Galaxy S20 FE plus attrayant pour les consommateurs qui ne sont pas fans des processeurs Exynos de Samsung.

Même si le Snapdragon 865 et l’Exynos 990 sont tous deux des puces de 7 nm, le Snapdragon 865 a le dessus en termes de performances et d’efficacité. Comme l’a révélé une feuille de route de produit divulguée plus tôt ce mois-ci, Samsung travaille également sur un suivi du Galaxy S20 FE, qui pourrait faire ses débuts lors d’un événement Unpacked en août.

Le Galaxy S21 FE devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm et offrir des spécifications largement similaires aux meilleurs téléphones Android de Sansung à un prix beaucoup plus bas.