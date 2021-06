Un nouveau monument en l’honneur d’Alberto Ascari dévoilé à Milan

in

Un monument représentant le double champion du monde Alberto Ascari a été dévoilé dans la ville natale du pilote au salon de l’automobile de Milan Monza.

Ascari, qui est né à Milan, est décédé lors d’essais à Monza et la représentation de lui au volant d’une de ses célèbres voitures Ferrari F1 a été inaugurée dans la rue portant son nom à Milan – Piazza Alberto Ascari.

La légende de Ferrari a été championne du monde en 1952 et 1953 alors qu’elle pilotait pour la Scuderia, avant de piloter pour les autres constructeurs italiens Maserati et Lancia plus tard dans sa carrière.

Le salon de l’automobile présente les nouvelles machines de 60 constructeurs automobiles et motos du monde entier, qui s’est déroulé dans le centre de Milan tout au long du week-end devant un large intérêt médiatique.

A Milano un monumento intitolato al pilota Alberto Ascari https://t.co/aRNRvU7NOD pic.twitter.com/bdR3Era4R9 – ITALPRESS (@Italpress) 11 juin 2021

L’installation a été dévoilée par le président du club milanais et maire Giuseppe Sala, qui a déclaré, cité par La Gazzetta dello Sport : « Des occasions comme MiMo [Milano Monza Motor Show] 2021 sont des moments pour repenser le monde de l’automobile en repensant la mobilité – a commenté le premier citoyen de Milan – la ville ressent le besoin de diriger le changement de la mobilité urbaine en Italie.

Le président de l’événement, Andrea Levy, s’est également exprimé lors de l’événement de quatre jours : « L’hommage du monument à Ascari donne le coup d’envoi du deuxième jour de l’événement, un jour qui… unit Milan et Monza, les villes du salon automobile . “

Ascari est largement considéré comme l’un des grands pilotes de ce sport. Il a été le tout premier multiple champion du monde de Formule 1 et s’est battu avec l’éventuel quintuple vainqueur du titre Juan Manuel Fangio tout au long de sa carrière et a remporté 13 de ses 32 départs de course.

L’Italien est monté sur le podium dans plus de la moitié de ses Grands Prix de Formule 1 et a décroché la pole position 14 fois, détenant la distinction d’être le premier podium de Ferrari dans ce sport en terminant P2 au Grand Prix de Monaco 1950.

Ascari, avec Michael Schumacher, sont également les seuls pilotes à avoir remporté deux championnats du monde consécutifs en pilotant pour Ferrari – qui est devenu la première équipe à participer aux 1000 Grands Prix de Formule 1 au Mugello en 2020.

