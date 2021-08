Un nouveau nid de «frelons meurtriers» situé dans l’État de Washington alors que les scientifiques utilisent à nouveau une minuscule technologie de suivi

in

Un frelon géant asiatique est montré en train de voler avec un dispositif de suivi courbé que les scientifiques utilisaient pour suivre l’insecte jusqu’à son nid. (Photo WSDA)

Tech a de nouveau réussi le test en aidant à retrouver un autre nid de frelons géants asiatiques dans l’État de Washington.

Environ une semaine après que l’un des soi-disant “frelons meurtriers” envahissants a été repéré par un habitant près de Blaine, Washington, le département de l’Agriculture de l’État de Washington a déclaré jeudi qu’il avait localisé le premier nid de 2021.

L’agence a attiré l’attention internationale l’année dernière avec ses efforts pour localiser et éradiquer un nid d’insectes.

La WSDA a travaillé avec des représentants du ministère de l’Agriculture de l’Oregon (ODA) et du Service d’inspection de la santé des plantes animales de l’USDA pour localiser le nouveau nid dans une zone rurale du comté de Whatcom à environ 400 mètres de l’endroit où un frelon a été aperçu en train d’attaquer un nid de guêpes en papier le 1er août. 11. Le nid est au pied d’un arbre.

Les frelons géants asiatiques entrent et sortent de l’entrée du nid à la base d’un arbre dans le comté rural de Whatcom, dans l’État de Washington. (Photo WSDA)

Selon un communiqué de presse de la WSDA, trois frelons ont été capturés, marqués avec un tracker radio et libérés entre le 11 août et mardi de cette semaine. Un frelon a glissé hors de son dispositif de localisation, un autre n’a jamais été localisé et un a finalement conduit l’équipe au nid.

Une équipe de suivi de la WSDA et d’autres personnes ont fouillé la zone jeudi à partir de 7h30 et le nid a été repéré vers 9h15.

La WSDA dit qu’elle élaborera un plan pour éradiquer le nid, probablement d’ici la semaine prochaine.

Jessica Rendon, entomologiste de l’ODA, à gauche, et Stacy Herron, spécialiste de la protection de la santé des plantes à l’USDA APHIS, lors de la recherche à l’aide de traqueurs pour localiser un nid de frelons géants asiatiques. (Photo WSDA)

La méthode de suivi des insectes de haute technologie a été utilisée l’année dernière et impliquait des informations et des conseils sur l’appareil d’un chercheur de l’Université de Washington.

“Le travail d’équipe a été la clé du succès de cet effort”, a déclaré Sven Spichiger, entomologiste directeur de la WSDA, dans un communiqué. « Qu’il s’agisse des signalements publics d’observations et de la construction de pièges ou d’agences étatiques et fédérales travaillant ensemble, c’est vraiment un modèle de réussite dans la gestion des espèces envahissantes. »

Le frelon géant asiatique n’est pas originaire des États-Unis et est la plus grande espèce de frelon au monde. Les toutes premières observations ont eu lieu aux États-Unis en décembre 2019 dans le nord-ouest de l’État de Washington. Les frelons sont connus pour attaquer et détruire les ruches d’abeilles pendant une « phase d’abattage » où ils tuent les abeilles en les décapitant. Un petit groupe de frelons géants asiatiques peut tuer une ruche entière d’abeilles en quelques heures.

Un frelon mort a été signalé en juin près de Marysville, Washington, dans le comté de Snohomish, mais la WSDA a estimé qu’il s’agissait d’un vieux mâle d’une saison précédente.

La WSDA a une page dédiée pour signaler les observations de frelons.

