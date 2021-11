Un nouveau paiement de relance arrive aujourd’hui si vous vivez dans cet État

Le cinquième lot de chèques de crédit d’impôt pour enfants a commencé à sortir lundi, distribuant environ 15 milliards de dollars à 36 millions de familles aux États-Unis. Pendant ce temps, quelques centaines de milliers de familles dans un État reçoivent également un nouveau paiement de relance en plus de ce chèque de crédit d’impôt pour enfants, et nous avons tous les détails ici.

Le chèque de relance supplémentaire va à 524 754 résidents du Maine, où le gouverneur Janet Mills a annoncé il y a quelques jours à peine des paiements de secours en cas de catastrophe de 285 $. Ils sont destinés à remercier les travailleurs qui ont maintenu les entreprises essentielles pendant les premiers jours de la pandémie de COVID-19. Et le département des services administratifs et financiers du Maine émet ces chèques à partir du 15 novembre – les déboursant jusqu’à la fin de cette année.

Nouveau paiement de relance dans le Maine

Cette semaine, @GovJanetMills a annoncé des chèques de secours pour les travailleurs de première ligne qui ont maintenu l’économie du Maine ouverte pendant la pandémie. Plus de 500 000 Mainers recevront des paiements uniques de 285 $ en reconnaissance de leur travail acharné au cours de la dernière année. #mepolitiquehttps://t.co/YjJ8iDXvnn – Démocrates du Maine (@MaineDems) 12 novembre 2021

« Les hommes et les femmes qui ont travaillé dur pour que notre État traverse la pandémie méritent notre appréciation », a déclaré le gouverneur Mills dans un communiqué concernant les paiements. «À la suite du budget bipartite adopté par la législature et signé par moi, mon administration enverra des paiements uniques de 285 $ à plus d’un demi-million de travailleurs du Maine. J’espère que cela aidera les familles du Maine dans une certaine mesure pendant la saison des vacances alors que nous travaillons pour rétablir pleinement notre économie. »

Les paiements sont versés par lots aux résidents éligibles du Maine. Ils totaliseront entre 5 000 et 25 000 chèques émis la plupart des jours sur une période de six semaines. Les chèques arrivent sous forme papier, donc pas de dépôt direct, et ils seront tous émis au plus tard le 31 décembre.

L’évaluateur des impôts de l’État a déterminé qui est admissible à ces paiements en fonction des déclarations de revenus pour l’année d’imposition 2020. Parmi les exigences :

Les bénéficiaires doivent avoir vécu à temps plein dans le Maine en 2020. Et ils doivent avoir gagné des salaires, des traitements, des pourboires ou d’autres salaires imposables des employés au cours de l’année d’imposition 2020. Ils doivent également avoir déclaré ce revenu sur une déclaration de revenus individuelle du Maine avant le 31 octobre 2021. De plus, les bénéficiaires admissibles doivent avoir eu un revenu brut ajusté inférieur à 75 000 $ (ou inférieur à 150 000 $ s’ils produisent conjointement) pour l’année d’imposition 2020.

Paiements du crédit d’impôt pour enfants

Comme indiqué ci-dessus, ce nouveau chèque intervient également dans le contexte d’une autre vague de versements de crédits d’impôt pour enfants. L’IRS dit que les familles devraient considérer ces chèques sur leur compte bancaire comme des paiements par dépôt direct à partir d’aujourd’hui. Et comme pour les décaissements antérieurs, la plupart des familles continuent de recevoir ces chèques par dépôt direct.

Pour ceux qui reçoivent des paiements par chèque papier ? L’agence fiscale dit prévoir un délai supplémentaire, jusqu’à fin novembre, pour la livraison par la poste.

Il y a aussi cette information utile de l’IRS. « Toute famille qui reçoit des paiements anticipés de la CTC en 2021 peut demander le reste du crédit lorsqu’elle produit sa déclaration de revenus fédérale 2021. Pour les aider à le faire, au début de 2022, les familles recevront la lettre 6419 documentant tous les paiements anticipés qui leur ont été versés en 2021 et le nombre d’enfants éligibles utilisé pour calculer les paiements anticipés. »