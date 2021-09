Un nouveau parc dans l’ancienne ville natale d’Eddie Van Halen pourrait porter le nom d’un guitariste légendaire

Parc Eddie Van Halen et Parc commémoratif Edward Van Halen sont parmi les noms envisagés pour un nouveau parc qui sera bientôt en construction dans le légendaire VAN HALEN l’ancienne ville natale du guitariste de Pasadena, en Californie.

Le parc, situé au 701 East Union Street (entre l’avenue El Molino et l’avenue Oak Knoll), disposera d’un espace ouvert pour les loisirs informels, la détente et les rassemblements communautaires ; aire de jeux pour enfants avec structures d’ombrage; toilettes publiques; un parking de 48 places ; et une course de chien.

Jusqu’au vendredi 24 septembre à 16h00, les responsables de la ville de Pasadena demandent à la communauté d’examiner tous les noms envisagés et de voter pour leur choix préféré.

Les votes seront comptés et présentés à la Commission des loisirs et des parcs pour discussion et, par la suite, une recommandation du nom officiel du parc sera présentée au conseil municipal pour examen.

Critères de dénomination du parc : Pasadena adoptera un nom pour le nouveau parc qui répond à au moins un des critères établis dans la politique de dénomination des parcs publics et des installations récréatives de la ville. Les critères sont les suivants :

* Localisation géographique du parc d’installation;



* Caractéristiques naturelles ou géologiques à proximité du parc ou de l’installation ;



* Importance culturelle ou historique pour la ville ou le quartier environnant ;



* Nom d’une personne qui a apporté une contribution significative à la communauté, au pays, à l’état ou au domaine des parcs et des loisirs.

En octobre dernier, une réunion du conseil municipal s’est tenue à Pasadena où un mémorial honorant Eddie a été discuté.

Directeur de la ville Steve Mermel a été chargé de trouver des idées sur la meilleure façon d’honorer le musicien, décédé plus tôt le même mois à l’âge de 65 ans.

Dans les trois premières semaines après Eddiela mort de , la ville a été bombardée de demandes pour rendre hommage au guitariste “pour reconnaître à la fois son lien local avec Pasadena, ainsi que l’impact que son art a eu sur la musique”, Mermel écrit dans un rapport.

“Reconnaître Van Halen le groupe et/ou les membres individuels devraient être pris en considération”, selon le rapport. “Avec son décès, Eddie Van HalenLa reconnaissance internationale de ‘s en tant qu’artiste musical est connue pour l’impact significatif qu’il a eu sur le genre Rock & Roll et son héritage est une source de fierté pour la ville natale.”

Suivant EddieAprès sa mort après une longue bataille contre le cancer, les fans ont laissé des fleurs dans sa maison d’enfance sur Las Lunas Street à Pasadena. Des fleurs, des bougies et des souvenirs de fans supplémentaires ont été placés sur Allen Avenue où Eddie et Alexis ont gravé le nom de leur groupe dans le ciment humide d’un trottoir quand ils étaient adolescents.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

Le parc du Playhouse District de Pasadena est illustré ci-dessous dans un rendu fourni par les autorités municipales.

