Un nouveau partenariat pour Skillz crée un potentiel de multi-ensachage pour le stock SKLZ

Skillz (NYSE :SKLZ) l’action a été battue, mais sous la faiblesse du cours de l’action, les fondamentaux d’exploitation de SKLZ s’améliorent. Plus précisément, nous sommes de grands fans de l’expansion technologique de l’entreprise.

Skillz propose actuellement une variété de jeux principalement de type casino comme le Solitaire, le 21 Blitz et le billard, ainsi que certains jeux basés sur le sport ou les jeux de société.

Les jeux occasionnels sont incroyablement populaires, mais sans plus de jeux d’action sur le moment, Skillz reste hors de portée de nombreux joueurs.

Mais grâce à un partenariat avec Exit Games, le développeur d’une technologie multijoueur de premier plan, Skillz pourra élargir son répertoire de jeux avec des titres multijoueurs synchrones – des jeux où les joueurs s’affrontent en temps réel.

Exit Games a travaillé avec de grands noms du jeu tels que Sega, Square Enix, Ubisoft, Oculus et Bandai Namco, pour n’en nommer que quelques-uns, donc la technologie qui alimentera les futurs jeux Skillz est clairement aussi bonne que possible.

Et l’élargissement de l’étendue de leurs titres de jeux permettra à Skillz de desservir un marché beaucoup plus vaste, avec une opportunité économique beaucoup plus importante. Au lieu de n’offrir que des jeux “décontractés”, Skillz pourra exploiter tous les genres de jeux mobiles imaginables – jeux de tir à la première personne, jeux de course et de combat, etc.

Si Skillz peut reproduire le succès qu’il a connu dans les jeux de casino, alors le stock SKLZ est un multi-ensacheuse en devenir.

Et le partenariat d’aujourd’hui avec Exit Games est un énorme pas en avant pour l’entreprise, permettant à Skillz de créer une gamme plus large de jeux synchrones attrayants.

Ainsi, tant que la direction continue d’exécuter sur ce front, nous croyons fermement que l’action SKLZ est profondément sous-évaluée, avec un potentiel de hausse énorme.

SKLZ est l’un de mes meilleurs choix qui, à long terme, procurera aux investisseurs de gros rendements.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

A la date de publication, Luke Lango n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.