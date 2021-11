Un nouveau paysage financier : simplifier l’expérience client grâce à l’intégration numérique

L’intégration est le processus d’enregistrement des clients et de leur donner accès aux produits que l’institution financière a à offrir.

À la suite de la pandémie de COVID-19, l’évolution des comportements et des attentes des clients a déclenché une transformation numérique radicale pour le secteur des services financiers. Les banques et les institutions financières se restructurent de manière créative autour de l’expérience client, et la commodité du client tout au long du cycle de vie du produit, y compris le parcours d’intégration, apparaît comme une première étape cruciale dans la relation client-banque.

Au milieu de cela, les fintechs ont occupé le devant de la scène en tant que catalyseurs clés de l’infrastructure technologique pour simplifier le processus d’intégration et compléter l’agenda bancaire numérique des institutions financières. Cette dépendance à l’égard des processus de la nouvelle ère a également permis à l’industrie de terminer l’ensemble du flux d’acquisition de clients de bout en bout en 4 à 10 et dans la plupart des cas via un smartphone, sans presque aucune interaction humaine.

Cependant, même si l’intégration numérique rationalise un ensemble d’actions, y compris l’introduction de nouveaux clients aux produits, le maintien des clients informés des développements de produits et les guide à travers toutes les phases d’adhésion, de configuration et d’enregistrement, ce que beaucoup d’entre nous ne comprennent pas, c’est que l’intégration des clients est un processus en plusieurs étapes plutôt qu’une simple étape en une seule étape. Chaque phase du processus d’intégration des clients doit être une expérience personnalisée, conçue et exécutée pour engager et offrir une assistance aux clients à tout moment.

Décodage de l’intégration numérique

L’intégration est le processus d’enregistrement des clients et de leur donner accès aux produits que l’institution financière a à offrir. C’est le début formel d’une connexion mutuellement bénéfique avec un client. En conséquence, le client sera officiellement enregistré en soumettant des informations lui permettant de s’identifier et d’avoir accès aux produits et services de la plateforme.

L’ensemble de cette approche, qui était auparavant un processus en personne, est désormais numérisé et peut être complété entièrement en ligne, à l’aide de n’importe quel appareil et de n’importe où, grâce à des contrôles technologiques et de sécurité spécialisés et complets.

Comme on dit, la nécessité est la mère de l’invention, l’intégration numérique en tant que processus a été mise en œuvre pour aider à réduire le « temps d’attente », qui est toujours une expérience douloureuse pour les clients. D’un autre côté, un processus entièrement numérique permet à l’institution financière de surveiller et de détecter plus facilement et en amont les obstacles ou les interruptions. Un processus qui implique uniquement des documents électroniques permet également à une institution financière d’adopter une approche uniforme et entièrement numérique de l’administration.

Il ne faut pas se tromper que le processus ne profiterait pas seulement aux nouveaux clients, il peut également être progressivement étendu aux clients existants pour offrir une expérience uniforme et de haute qualité. Un bon exemple de ceci serait lorsque les clients existants souhaitent bénéficier de produits ou de services supplémentaires qui nécessitent des vérifications supplémentaires, comme des options de crédit, cela simplifierait le processus et le rendrait transparent.

Le mouvement croissant : facteurs clés pour une adoption accrue de l’intégration numérique

L’identification numérique a radicalement transformé l’industrie. Les banques, les NBFC ainsi que d’autres institutions financières ont reconnu les demandes des clients, transformant ainsi leurs procédures pour offrir une expérience fluide et transparente lors de leur intégration. Cela permet non seulement d’économiser du temps, mais aussi de l’argent ; l’intégration à distance étant possible avec la même assurance et la même sécurité que le processus physique. De plus, la pandémie de Covid-19 a été un catalyseur majeur qui a contribué à donner une impulsion bien nécessaire au processus d’intégration.

En outre, le régulateur a également reconnu les mérites de l’intégration numérique, car la RBI a permis aux banques d’accepter un processus d’identification des clients basé sur la vidéo (V-CIP), pour aider à intégrer les clients à distance, en janvier 2020. Cela a été suivi d’un autre avant- décision de recherche de la RBI le mois dernier, où elle a également autorisé les NBFC à demander une licence d’authentification e-KYC, afin de promouvoir davantage la numérisation.

La grande question : pourquoi les entreprises se tournent-elles vers l’intégration numérique ?

# Expérience client améliorée

Un client satisfait peut devenir un ambassadeur de la marque pour une institution financière ; l’importance de l’expérience client dans la construction et la gestion de la réputation ne peut pas être surestimée. Pour un pays comme le nôtre, où l’inclusion financière est une préoccupation majeure, avec un taux de maturité numérique très faible, il réaffirme que la numérisation permet un accès plus rapide et plus sûr aux services financiers via des procédures simples.

# Réduction des activités frauduleuses

L’intégration numérique confirme facilement l’identification d’un client,

aidant ainsi les institutions financières à renforcer la sécurité et ainsi réduire la fraude. En utilisant des solutions technologiques dignes de confiance pour interagir avec les clients, les institutions financières effectuent des contrôles de vitalité et plus encore, à l’aide d’un processus d’intégration numérique.

# Amélioration de l’efficacité opérationnelle

Plusieurs activités chronophages peuvent être rationalisées en utilisant des services d’intégration numériques ; il élimine le besoin de succursales, économise sur les coûts d’exploitation et aide à atteindre et à pénétrer un public plus large.

Ce que l’avenir nous réserve

En tant qu’institution financière, il est essentiel d’adopter les avancées technologiques pour créer une expérience client transparente. Il est temps d’examiner les affaires de plus près, de déterminer ce qui doit être modifié et de se concentrer sur les moyens les meilleurs et les plus intuitifs d’interagir avec les consommateurs, de favoriser l’inclusion financière et d’améliorer leur expérience à tous les niveaux du processus.

(Par Kumar Shekhar, vice-président, Opérations des membres, Tide (IN)

