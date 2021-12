Un nouveau pilote surprend après le départ d’Andrea Legarreta

Andrea Legarreta a quitté Hoy, un nouveau pilote surpris | Instagram

Étant le programme Hoy l’un des plus connus de tout le pays et ayant surtout des pilotes d’antan et donc très appréciés, un léger changement serait immédiatement remarqué, comme le absence d’Andrea Legarreta et le nouveau pilote qui a fait forte impression.

C’est précisément la femme d’Erik Rubín qui a travaillé le plus longtemps sur le programme, l’actrice et animatrice, ainsi que Galilea Montijo, sont deux éléments importants de Hoy.

C’est pourquoi l’absence des deux laisse toujours un trou dans le Programme d’aujourd’huiMalgré le fait qu’il y ait d’autres stars ou pilotes célèbres qui les remplacent, il semble qu’il ne suffise pas de porter ce « vide », cependant cela pourrait totalement changer.

Ceci pour le nouveau conducteur qui participera dans la matinée pendant un moment et qui d’ailleurs fait ses débuts dans l’émission Hoy, on parle de Gaby Carrillo.

La jeune fille de 34 ans, née le 6 août 1987 à Teapa, Tabasco, a fait ses débuts dans la telenovela Muchachitas como tú en 2007 et continue à ce jour d’agir et de surprendre les téléspectateurs avec sa beauté.

Gaby Carrillo s’est remise de sa blessure et est maintenant pilote de Hoy | Instagram gabrielacarrillo

Vous vous souvenez peut-être d’elle pour d’autres de ses projets mélodramatiques tels que Alma de Hierro, Llena de Amor, Dragon: The Return of a Warrior, entre autres, le plus récent étant If we are left.

Quant aux programmes télévisés, si vous êtes un admirateur du programme du matin, vous saurez que Gaby Carrillo et Agustín Arana faisaient partie des couples de la deuxième saison de l’émission de téléréalité « Les stars dansent aujourd’hui ».

Cependant, si vous avez eu l’occasion d’apprécier le concours, vous saurez que dans l’un des épisodes la jeune femme a eu un accident, a glissé et cela a causé une grave blessure donc elle est actuellement en fauteuil roulant.

Grâce aux efforts déployés par Gaby et Agustín, ils ont réussi à obtenir la cinquième place de la compétition, malgré le fait qu’au début ils étaient devenus les favoris de la réalité, malheureusement, il y a des situations qui ne peuvent pas être contrôlées.

C’est ainsi qu’elle est apparue le matin déjà récupérée, pour faire ses débuts en tant qu’animatrice de l’émission, peut-être dans laquelle Andrea Legarreta revient, car elle, Galilea Montijo et Raúl « El Negro » Araiza profitent de vacances bien méritées.

Comme vous le savez, les vainqueurs de la deuxième saison de Las Estrellas bailan en Hoy étaient Romina Marcos et Josh Gutiérrez, qui ont remporté un triomphe mérité.