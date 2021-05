Un nouveau podcast explore l’histoire de Metal Feat. Entretiens rares avec Black Sabbath, Metallica, Pantera, Judas Priest et plus

Podcasts de diversion, une division de Diversion Media, a annoncé le lancement de “Dans les coulisses: le diable en métal”. Animé par l’auteur à succès et journaliste musical, Jon Wiederhorn, ce podcast de 12 épisodes propose un voyage unique à travers l’histoire et la culture du heavy metal. Le podcast explore les éléments d’obscurité et d’extrémisme dans la musique et examine comment une génération de rockers rebelles a porté l’expression «sexe, drogues et rock n ‘roll» à un tout autre niveau.

Depuis 30 ans, Wiederhorn a interviewé les plus grands noms du métal, et maintenant, pour la première fois, les auditeurs pourront entendre des sons exclusifs et inédits de la part des membres de NOIR SABBAT, JUDAS PRIEST, METALLICA, DIO, PANTERA, TUEUR, AGNEAU DE DIEU, ANTHRAX, MOTLEY CRUE, EMBRASSER, MEGADETH, NŒUD COULANT et bien d’autres alors qu’ils partagent des expériences scandaleuses, non censurées et parfois impies de leur vie dans le métal.

“Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de lancer ‘Le diable en métal’, ” Wiederhorn dit. “Toutes les personnes que j’ai interviewées ont été incroyablement honnêtes et révélatrices et il y a tellement d’histoires formidables que les fans de metal vont adorer. Comme le dit le proverbe, la série expose le frisson de la victoire et l’agonie de la défaite dans la manière dont elle offre aux fans un rare backstage. vue sur les hauts et les bas des légendes du métal et autres qui ont façonné cette musique au cours des 50 dernières années. “

Les épisodes 1 et 2 sont maintenant disponibles. Écouter Jon plongez-vous dans: la naissance du diable métal; les artsits qui célèbrent l’occultisme pour leur valeur de choc et ceux qui prétendent recevoir l’énergie et l’autonomisation de Satan lui-même; le premier artiste à utiliser le signe des cornes (ce n’est probablement pas qui vous pensez), et comment la panique satanique des années 80 a changé la musique pour toujours.

Les prochains épisodes abordent alternativement des histoires choquantes, hilarantes et parfois déchirantes sur l’abus d’héroïne, la fête, les groupies, l’horreur, l’homophobie et ce qui rend le métal si brut et graveleux.

“Dans les coulisses: le diable en métal” est une production de Podcasts de diversion avec iHeartRadio. De nouveaux épisodes peuvent être trouvés chaque vendredi sur le iHeartRadio application, Podcasts Apple, Spotify et partout où vous trouvez vos podcasts préférés.

Wiederhorn est une journaliste musicale chevronnée, ayant écrit sur le rock et le métal pendant plus de 30 ans. Il est l’auteur de «Raising Hell: Backstage Tales From The Lives of Metal Legends» et le célèbre classique “Plus fort que l’enfer: l’histoire orale définitive du métal” (avec Katherine Turman). Wiederhorn est un ancien éditeur chez Pierre roulante, un ancien écrivain pour Actualités MTV et le co-auteur de “Je suis l’homme: l’histoire de ce type de l’anthrax” (avec Scott Ian), “Ministère: les évangiles perdus selon Al Jourgensen” (avec Al Jourgensen), et “My Riot: Agnostic Front, Grit, Guts & Glory” (avec Roger Miret) et Il a également écrit pour Pierre roulante, TOURNER, MTV, Monde de la guitare et Revolver, entre autres.



