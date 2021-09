Un nouveau Pokémon arrive sur Pokemon Go la semaine prochaine

Dans le cadre de la saison actuelle des méfaits de Pokemon Go, un nouveau Pokémon, Inkay, et son évolution, Malamar, feront leurs débuts dans le jeu. Le Pokémon de type psychique a été introduit pour la première fois dans Pokémon X et Y, et Niantic a déclaré que sa méthode d’évolution unique serait reprise des jeux principaux.

Inkay arrivera dans le cadre de l’événement Psychic Spectacular qui inclura un certain nombre d’autres Pokémon de type psychique, du 8 au 13 septembre – juste un petit segment de la saison des méfaits de trois mois. Inkay sera disponible en tant que rencontre sauvage rare, mais peut également être capturé lors de raids à une étoile ou en effectuant des tâches de recherche sur le terrain. Inkay peut être transformé en Malamar “seulement dans des circonstances uniques”, indique la mise à jour de Niantic, ajoutant que “les entraîneurs qui ont voyagé dans la région de Kalos dans Pokémon X et Pokémon Y peuvent avoir une idée de ce que pourraient être ces circonstances”.

L’événement donnera également aux joueurs plus de chances d’attraper d’autres Pokémon psychiques lors de rencontres, de raids et de tâches de recherche. Ceux-ci incluent Abra, Drowzee, Gothita, Solosis et Elgyem lors de rencontres régulières, et Staryu, Chimecho, Bronzor, Espurr, Alolan Raichu, Wobbuffet, Medicham et Metagross lors de raids.

Les joueurs pourront également terminer la prochaine partie de la tâche de recherche spéciale Season of Mischief, qui débloquera plus sur le mystérieux Pokémon Mythique Hoopa de la saison.

