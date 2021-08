Un nouveau Pokémon Presents arrive – voici où et quand vous pouvez le regarder

The Pokémon Company a révélé qu’un tout nouveau Pokémon Presents sera diffusé la semaine prochaine, apportant des mises à jour sur les prochains jeux de la série.

La nouvelle a été annoncée sur la page Twitter officielle de Pokémon, confirmant que la diffusion aura lieu le 18 août à 6h PT / 9h HE / 14h BST et que vous pourrez vous connecter sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Le tweet a également confirmé que les fans devraient s’attendre à voir des mises à jour sur les prochains remakes de DS Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ainsi que le très attendu Pokémon Legends: Arceus.

‼️Attention, Dresseurs ! Connectez-vous à notre chaîne YouTube le mercredi 18 août 2021 à 6 h 00 HAP pour une présentation vidéo #PokemonPresents mettant en vedette #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl et #PokemonLegendsArceus ! pic.twitter.com/quBEdaCce213 août 2021

Cela fait suite à la taquinerie de The Pokémon Company selon laquelle plus sur Pokémon Legends: Arceus serait révélé “bientôt”, il semble donc qu’ils le pensaient vraiment. Les trois titres ont été annoncés ensemble lors d’un Pokémon Presents en février 2021 qui a célébré le 25e anniversaire de la série, il va donc de soi que nous verrions également des mises à jour à leur sujet ensemble.

Les dates de sortie de tous les jeux approchent à grands pas. Brilliant Diamond et Shining Pearl font leur chemin sur Nintendo Switch dès le 19 novembre, promettant apparemment une recréation fidèle des jeux bien-aimés Generation 4 Diamond et Pearl, initialement sortis sur DS en 2006.

Pokémon Legends: Arceus arrive un peu plus tard le 28 janvier 2022 et tandis que Brilliant Diamond et Shining Pearl fouleront un terrain familier, Legends: Arceus est sur le point de faire quelque chose d’un peu différent, emmenant les joueurs dans une région historique de Sinnoh où les Pokémon errent librement et le monde est un peu plus ouvert.

Analyse : à quoi faut-il s’attendre ?

Bien que le tweet ait confirmé que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ainsi que Pokémon Legends: Arceus feront une apparition lors de la présentation, il n’a donné aucun détail sur ce que nous pouvons exactement attendre de l’un des titres.

Les dates de sortie des trois jeux étant déjà confirmées, nous n’anticipons aucune annonce importante dans ce domaine (à moins qu’un retard ne soit imminent, mais cela semble peu probable). Étant donné que la sortie de tous les jeux est prévue dans les six prochains mois, nous imaginons que The Pokémon Company voudra plonger un peu plus profondément qu’elle ne l’a fait auparavant – nous n’avons vu que des bandes-annonces publiées sur annonce jusqu’à présent.

En l’absence de temps d’exécution fourni, il est assez difficile de glaner combien de détails il pourrait y avoir, mais il semble probable qu’il y aura de nouvelles séquences dans le jeu et des détails plus spécifiques sur ce à quoi les joueurs devraient s’attendre de leurs retours dans la région de Sinnoh. passé et présent. Heureusement, nous n’avons pas longtemps à attendre pour en être sûr.