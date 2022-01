Un nouveau portrait de Kate Middleton publié avant le 40e anniversaire de la duchesse

Le palais a publié un portrait de Kate Middleton avant le 40e anniversaire de la duchesse.

Le portrait est l’un des trois qui seront exposés à la National Portrait Gallery, selon la publication.

Dans le portrait sans couleur, la duchesse de Cambridge est assise vêtue d’une robe à épaules dénudées avec des nœuds noués sur chaque épaule. Ses cheveux se détachent de son visage et sont bouclés.

« Ravi de partager un nouveau portrait de la duchesse avant son 40e anniversaire demain », peut-on lire en légende.

Le palais a publié un nouveau portrait de Kate Middleton avant le 40e anniversaire de la duchesse. (Photo de Chris Jackson/.)

KATE MIDDLETON PARTAGE DES PHOTOS DANS LES COULISSES DE LA PRÉPARATION ‘ENSEMBLE À NOL’

« C’est l’un des trois nouveaux portraits qui entreront dans la collection permanente de la @nationalportraitgallery, dont la duchesse est la marraine. »

Middleton aura 40 ans le 9 janvier.

Fille d’une hôtesse de l’air et d’un régulateur de vol, Catherine Elizabeth Middleton est née à Reading, en Angleterre, le 9 janvier 1982, et a grandi avec une sœur cadette, Pippa, et un frère cadet, James.

Le portrait est l’un des trois qui seront ajoutés à la National Portrait Gallery. (.)

Middleton et le prince William se sont mariés en 2011 après une longue relation. Les tabloïds l’ont surnommée « Waity Katie » pour sa patience pendant leur parade nuptiale

« C’est la femme qui était la roturière qui s’est mariée dans la famille royale et qui n’a pas trébuché, n’a pas causé d’embarras », Katie Nicholl, auteur de « Kate: The Future Queen. » « Ce n’a pas été une année facile, et pourtant, Kate semble être un peu un phare dans tout cela. »

Middleton partage trois enfants avec le prince William ; Le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte. (Photo de Mark Cuthbert/Presse britannique via .)

Middleton et William partagent trois enfants ensemble ; Le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte.

