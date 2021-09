Un nouveau prix émerge pour la cible de Leeds alors que ses rivaux associent le milieu de terrain à un nouvel accord

in

Leeds United devra désormais payer des frais plus élevés pour signer Lewis O’Brien alors que le milieu de terrain est sur le point de signer un nouveau contrat de trois ans avec Huddersfield Town.

Les Blancs ont terminé leur fenêtre d’été avec un contrat de 25 millions de livres sterling pour signer l’ailier de Manchester United Daniel James. L’ailier est une cible de longue date de Marcelo Bielsa, qui l’a presque fait venir de Swansea en 201.

Cependant, l’incapacité à renforcer leur milieu de terrain reste une occasion manquée pour l’équipe de Bielsa. Ce n’est cependant pas faute d’avoir essayé et ils ont vu les efforts pour éliminer O’Brien échouer de justesse.

À l’époque, le milieu de terrain avait un peu moins d’un an pour son contrat avec Town. Et avec Leeds qui aurait offert 13 millions de livres sterling, Huddersfield a choisi de rejeter l’accord. En effet, il a été rapporté qu’en augmentant leur offre d’un million de livres sterling supplémentaires, ils auraient conclu l’affaire. À cette fin, Victor Orta a été brandi son propre pire ennemi.

Peter Hodgkinson, président de Huddersfield, a levé le voile sur l’intérêt de Leeds plus tôt ce mois-ci.

“Cela m’a dit qu’il allait à Leeds en tant que joueur de l’équipe, parce que si vous voulez quelqu’un et que vous voulez qu’il vienne jouer en Premier League [you meet the seller’s demands].

“Nous n’étions pas si éloignés l’un de l’autre sur le montant garanti et la structure des add-ons, nous n’étions pas si éloignés l’un de l’autre, c’était un million de livres en réalité.”

Cependant, la priorité de Huddersfield a toujours été de lier O’Brien à un nouvel accord. Et maintenant, selon Football Insider, le milieu de terrain a convenu des termes d’un nouvel accord amélioré pour le garder au stade John Smith jusqu’en 2024.

Huddersfield considérera le nouvel accord comme un coup majeur, étant donné O’Brienla volonté de passer à Leeds.

Et avec Leeds qui surveille toujours le joueur au milieu des discussions sur un raid en janvier, tout nouvel accord les frappera plus durement dans la poche.

En effet, selon les rapports, Huddersfield exigera désormais des frais de 20 millions de livres sterling pour atteindre sa cible prisée.

Et cela pourrait bien être des frais trop élevés pour que Leeds puisse les respecter.

O’Brien toujours enthousiaste à l’idée de déménager en Premier League

Bien sûr, pour O’Brien maintenant, le défi sera de continuer à s’améliorer et de s’assurer que l’intérêt de Leeds n’était pas ponctuel.

Hodgkinson a ajouté: “Lewis a déclaré” Bien sûr, je veux jouer en Premier League et jouer pour quelqu’un comme Bielsa, avec sa réputation, ne peut que me rendre meilleur, mais je comprends que l’offre doit être bonne pour le club de football “.

« Cela ne m’affectera en aucune façon. Cela n’affectera pas mon engagement, ce que je fais à l’entraînement, ce que je fais sur le terrain. Je veux juste jouer au football, c’est tout ce que je veux faire ».

« Lewis était fantastique. Il n’y a pas eu de coups supplémentaires à la porte, lorsque chaque offre est arrivée, nous en avons discuté avec Lewis et son agent et nous avons expliqué pourquoi cela n’était pas acceptable pour nous, et il n’y a eu absolument aucune réponse négative de Lewis.

