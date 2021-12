Un nouveau problème de duplication découvert dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl 1.1.2

Image : BLAINESAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous ne voulez pas tous les attraper, pourquoi ne pas les cloner tous ? Un nouveau problème a été découvert dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl qui peut vous procurer une boîte entière de Pokémon et d’objets clonés.

À la suite d’un problème de clonage antérieur, qui a été corrigé, un nouveau a été trouvé (et sera, sans aucun doute, également corrigé à temps), et au moment de la rédaction, est toujours possible.

Voici les étapes :

Préparez vos Pokémon, boîtes et objets Désactivez la sauvegarde automatique et sauvegardez au préalable Placez-vous devant une porte du Centre Pokémon Obtenez le Pokétch en haut à droite de l’écran et passez le curseur sur Fly Hit R et A en même temps, en spammant le boutons si nécessaire, jusqu’à ce que le menu Voler s’ouvre Vous devriez entendre le dresseur entrer dans le Centre Pokémon Ne fermez pas le menu Voler ! Descendez l’escalator (appuyez en haut x2, puis à droite x6) Remontez l’escalator (droite x1, gauche x5, bas x2) Lorsque vous êtes à l’extérieur, appuyez sur A pour ouvrir la fenêtre « Fly to place », et environ une seconde plus tard, appuyez sur X – si vous vous trompez sur ce timing, vous gelerez l’écran de la carte et devrez redémarrer Sélectionnez n’importe quelle ville dans le menu Fly pour voler vers Entrez dans n’importe quelle maison Ouvrez votre Pokémon Box et appuyez sur A, puis X pour ouvrir un menu Allez dans la boîte que vous souhaitez cloner et appuyez sur Y x2 pour sélectionner toute la boîte Déplacez ces Pokémon dans une boîte vide Appuyez sur B x2 pour quitter les menus supplémentaires Allez à « Vérifier le résumé »

Déroutant? Oh oui. Convoluté? Tu paries. Mais les cloner tous n’est pas facile, mon pote. Vous devez travailler pour des idems infinis ! (Si vous voulez juste des Master Balls infinies, ou tout autre élément, regardez plutôt cette vidéo.)