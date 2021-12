Un nouveau programme de mise à niveau Mac arrive pour les partenaires commerciaux

Apple a apparemment introduit un programme réservé aux entreprises qui permet aux membres d’obtenir et éventuellement de mettre à niveau des ordinateurs pour un tarif mensuel relativement bas. Un tweet de l’écrivain Max Weinbach montre une image du matériel promotionnel « New Mac Notebook Upgrade Program » d’Apple qui est apparu pour un client ayant accès à un portail d’entreprise (via MacRumors).

La demande de crédit indique clairement qu’il s’agit de l’actualisation Apple M1

L’accord semble être en partenariat avec CIT Group, une banque pour les clients commerciaux où cette page de destination du programme partage les tarifs mensuels pour différents modèles de MacBook – à commencer par le MacBook Air 13 pouces pour 30 $, MacBook Pro 13 pouces pour 39 $ , MacBook Pro 14 pouces pour 60 $ et MacBook Pro 16 pouces pour 75 $. Apple n’a pas répondu aux demandes de commentaires de The Verge sur les détails du programme, tandis que CIT Group a refusé de commenter, adressant les demandes d’informations à Apple.

Le processus tel qu’indiqué sur le site commence par une demande de financement d’entreprise standard : il suffit de signer les documents après approbation, puis CIT émettra un bon de commande à Apple au nom de l’entreprise. La page de l’application s’intitule « Apple M1 Refresh », ce qui révèle l’intention d’inciter les entreprises à passer des Mac à processeur Intel à leurs successeurs plus puissants et plus économes en énergie. Les informations disponibles ne précisent pas s’il existe des montants de commande minimum impliqués par organisation en fonction de la taille ou du chemin exact vers la propriété de ces machines s’il y en a un.

En règle générale, les organisations disposant de comptes Apple Business et Education (K-12 ou Higher Ed) peuvent créer un bon de commande pour les appareils et accessoires à l’aide d’un site Apple Store spécial. Apple propose un financement à ces partenaires, mais ce serait généralement pour le montant total des achats (à l’exception de quelques petites remises). Ce nouveau programme de mise à niveau Mac donne désormais à ces organisations la possibilité de louer des MacBook, bien qu’il n’y ait aucune mention si des accessoires ou d’autres ordinateurs seront disponibles.

Offre de CIT Group pour un ‘Mac Notebook Upgrade Program’Image : CIT Group

En supposant qu’une petite entreprise de cinq employés ait besoin de cinq MacBook Air, elle pourrait les avoir pour 150 $ / mois (sans tenir compte des taxes), mais devrait les conserver pendant au moins 90 jours avant de pouvoir mettre à niveau. Néanmoins, cela signifie qu’au lieu de payer 4 995 $ d’avance pour les cinq ordinateurs portables, la petite entreprise pourrait les conserver pendant environ 33 mois avant d’atteindre le coût total.

Cela correspond parfaitement au package de support Small Business Essentials qu’Apple a annoncé en novembre, permettant aux petites startups de démarrer – et d’investir dans – le matériel Apple sans dépenser beaucoup d’argent. Il ne semble pas que cela conduira à quelque chose pour les consommateurs comme le programme de mise à niveau iPhone proposé par Apple depuis 2015. Néanmoins, les employés des petites entreprises qui surveillent attentivement le cycle de rafraîchissement annuel pourraient obtenir de nouveaux ordinateurs plus souvent.