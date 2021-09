Exploitation minière

Un nouveau projet de loi demande au département du Trésor de soumettre un rapport sur l’utilisation et l’exploitation de crypto-monnaies étrangères

AnTy29 septembre 2021

Avec ce rapport sur les monnaies virtuelles et la compétitivité mondiale, l’idée est de renforcer le rôle des États-Unis à l’échelle mondiale, et la crypto peut jouer un rôle essentiel à cet égard.

Les sénateurs américains souhaitent que le département du Trésor examine de près l’extraction de crypto-monnaie et partage les résultats avec le Congrès.

Cette semaine, un projet de loi a été présenté par les sénateurs Maggie Hassan (D-NH) et Joni Ernst (R-IA) qui oblige le secrétaire au Trésor à soumettre au Congrès un rapport sur les monnaies virtuelles et la compétitivité mondiale.

Le rapport sur la monnaie virtuelle souhaite que le département couvre une évaluation de la façon dont les pays étrangers utilisent et exploitent les monnaies virtuelles, y compris l’identification de leurs plus grands utilisateurs et mineurs étatiques et privés.

Les politiques que les pays étrangers ont adoptées pour encourager l’utilisation de la cryptographie, l’exploitation minière et la manière dont elles pourraient être renforcées ou sapées en autorisant cela à l’intérieur de leurs frontières sont également incluses.

Le projet de loi demandait en outre au ministère d’identifier les types et la valeur en dollars de la monnaie virtuelle extraite pour chaque exercice de 2016 à 2022 aux États-Unis, en Chine et dans le monde, ainsi que dans tout autre pays que le secrétaire au Trésor juge pertinent.

En outre, le rapport souhaite identifier les vulnérabilités liées aux interruptions d’approvisionnement et à la disponibilité technologique de la chaîne d’approvisionnement microélectronique mondiale et les opportunités en ce qui concerne les opérations d’extraction de crypto.

Avec ce rapport, l’idée est d’augmenter la compétitivité mondiale des États-Unis, et selon Hassan, la crypto est essentielle à cet égard.

“Afin de renforcer la compétitivité des États-Unis, notre gouvernement doit mieux comprendre le rôle que joue la crypto-monnaie dans l’économie mondiale et comment elle est exploitée par d’autres pays.”

