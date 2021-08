Un nouveau projet de loi en Espagne cherche à activer les prêts hypothécaires basés sur la cryptographie Crypto new media

Les législateurs espagnols proposent une nouvelle loi qui permettrait aux propriétaires de payer leurs hypothèques en utilisant la crypto-monnaie.

La législation, soumise par des membres du Parti populaire dans le but de promouvoir la transformation numérique en Espagne, vise également à permettre aux sociétés immobilières et aux fonds d’investissement d’utiliser des actifs cryptographiques pour acheter des hypothèques auprès des banques.

Le projet de loi propose que les banques utilisent la technologie blockchain et les contrats intelligents pour gérer les processus et les produits tels que les hypothèques, les assurances et les décaissements de fonds.

La législation pourrait également avoir des effets qui dépassent le secteur financier.

La loi propose d’utiliser la technologie blockchain pour suivre l’origine et la sécurité des produits alimentaires et pour assurer l’immuabilité et la traçabilité des dossiers médicaux.

De plus, le projet de loi offrirait des incitations fiscales aux entreprises qui utilisent des crypto-monnaies et la technologie blockchain.

Ces entreprises, ainsi que celles des secteurs de la technologie des drones et de l’intelligence artificielle, bénéficieraient d’une réduction d’impôt de 25 % pour leurs activités de recherche et développement.

