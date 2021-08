Un nouveau projet de loi en Ukraine légaliserait la crypto et protégerait les propriétaires d’actifs numériques Crypto new media

Le parlement ukrainien travaille sur un projet de loi qui légaliserait les crypto-monnaies dans ce pays d’Europe de l’Est.

S’il est adopté, le projet de loi permettra aux citoyens ukrainiens de déclarer et d’échanger légalement des crypto-monnaies, et il augmentera également les garanties pour les acheteurs de crypto, selon le vice-ministre ukrainien de la Transformation numérique Oleksandr Bornyakov.

Dans une interview avec le Borderless Bitcoin Traveling Show le mois dernier, Bornyakov a déclaré que le cadre juridique actuel autour des crypto-monnaies en Ukraine est « neutre ».

« Ce n’est pas interdit, mais en même temps, ce n’est pas autorisé. C’était en fait la tâche principale pour nous à cause de cette raison. Cela signifie que nous devons intervenir et créer un cadre juridique pour cette raison, afin que les banques et autres institutions gouvernementales reconnaissent [crypto] dans le cadre des droits civiques [and] de valeur économique.

En vertu du nouveau projet de loi, les projets de crypto-monnaie ne nécessiteraient pas d’enregistrement en tant qu’entité légale en Ukraine, mais ils nécessiteraient un permis de travail, selon Bornyakov.

“Les garanties pour les acheteurs ukrainiens de crypto-monnaies augmenteront en raison du fait que certaines crypto-monnaies recevront un permis de travail en Ukraine, et par conséquent, nous les vérifierons et nous assurerons qu’elles fonctionnent de bonne foi.”

En obtenant des permis, les entreprises fourniraient la preuve du « montant de capital nécessaire » et montreraient qu’aucun des fondateurs du projet n’est sur les listes de sanctions, explique Bornyakov.

Le gouvernement ukrainien détient actuellement 46 351 Bitcoin, d’une valeur de 2 006 268 948 $ au moment de la rédaction, selon Buy Bitcoin Worldwide.

