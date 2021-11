Un nouveau projet de loi refuserait la couverture d’assurance aux non vaccinés

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Le membre de l’Assemblée de l’État de New York, Pat Burke (démocrate, bien sûr), estime que les Américains non vaccinés refusant le vaccin expérimental COVID-19 devraient se voir refuser des soins de santé. C’est le même homme qui a déjà affirmé que les soins de santé étaient un droit humain. « La liberté n’est pas gratuite » il a eu l’audace de tweeter. J’avais l’impression que mes impôts payaient l’opération Warp Speed, les vaccinations et les cadeaux du gouvernement. La Constitution a été formée au motif que l’Amérique serait le pays des libres. Les législateurs pompeux veulent maintenant supprimer toutes nos libertés et n’enduisent plus leur agenda.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Après avoir fait face à des réactions négatives sur Twitter, Burke a déclaré: « Dites-moi quand le tabagisme et l’obésité deviennent des maladies hautement contagieuses qui perturbent tous les aspects de la vie, submergent les hôpitaux et coûtent des milliards de dollars au gouvernement. » Eh bien, ces conditions submergent les hôpitaux. En fait, l’obésité est la comorbidité numéro un du COVID-19.

Voici une vidéo de Burke expliquant pourquoi les Américains qui ne respectent pas les règles devraient mourir. Interrogé sur la réaction des médias sociaux, Burke a affirmé que la plupart de ses critiques publiaient à partir de faux comptes. Dans le même souffle, Burke affirme qu’il soutient les soins de santé universels. « Faites votre part », répète-t-il à plusieurs reprises. Qu’est-ce que cela implique exactement ? Les personnes vaccinées peuvent toujours transmettre le virus. Le vaccin a prouvé ses effets secondaires indésirables, et les conséquences à long terme sont inconnues. Flash info : se faire vacciner ne veut pas dire sauver le monde. Les législateurs voient le recul des citoyens sceptiques et, en réponse, s’attendent à ce que les sanctions deviennent plus sévères. Rester en ligne.

Lire la suite @ ArmstrongEconomics.com

Lien source