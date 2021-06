Un nouveau projet de loi vise à paralyser la théorie critique de la race à Washington – RedState ⋆ 10z viral

Ajoutez une zone de plus aux secteurs de l’Amérique qui se battent actuellement pour la race dans l’éducation.

A Washington DC, un nouveau projet de loi s’attaque à la Critical Race Theory.

Tel que rapporté par The Washington Free Beacon, mercredi, le représentant républicain du Wisconsin, Glenn Grothman, a présenté la théorie de la fin de la race critique dans la loi sur les écoles publiques de DC.

En effet, la législation empêcherait les écoles publiques de la région d’organiser des séances de lutte contre le racisme.

Cela exclurait de la salle de classe tout enseignement selon lequel des personnes d’une certaine origine raciale sont responsables de chanter contre d’autres groupes.

De plus, cela interdirait les leçons présentant cette nation comme « fondamentalement raciste ou sexiste ».

Entre autres points martelés :

Une race ou un sexe est intrinsèquement supérieur à une autre race ou à un autre sexe. Un individu, en raison de sa race ou de son sexe, est intrinsèquement raciste, sexiste ou oppressif, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Un individu devrait être victime de discrimination ou recevoir un traitement défavorable uniquement ou partiellement en raison de sa race ou de son sexe. La méritocratie ou des traits tels qu’une éthique de travail acharné sont racistes ou sexistes, ou ont été créés par une race particulière pour en opprimer une autre.

Quant aux « sessions », ce sont celles où les enseignants ou les élèves peuvent être invités à admettre leur racisme.

Considérez un rapport de janvier de Christopher Rufo du City Journal, qui décrivait les événements dans une classe d’élèves de troisième année de Cupertino, en Californie.

Tout d’abord, les enfants auraient lu Ce livre est antiraciste, au cours duquel ils ont appris que “ceux qui ont des privilèges ont du pouvoir sur les autres”.

Également glané: “Les Folx qui ne bénéficient pas de leur identité sociale, qui sont dans la culture subordonnée, ont peu ou pas de privilèges et de pouvoir.”

Plus du livre :

“Un homme blanc, cisgenre, valide, hétérosexuel, considéré comme beau et parlant anglais a plus de privilèges qu’une femme transgenre noire.”

Et parfois, les individus sont un Frankenstein du chaos social :

“Il y a des parties de nous qui détiennent un certain pouvoir et d’autres qui sont opprimées.”

Christopher explique ce qui s’est passé ensuite :

[T]L’enseignant a demandé aux élèves de déconstruire leurs propres identités intersectionnelles et « d’encercler les identités qui détiennent le pouvoir et les privilèges » sur leurs cartes identitaires, en classant leurs traits selon la hiérarchie. Dans un devoir connexe, les étudiants ont été invités à rédiger de courts essais décrivant quels aspects de leur identité « détiennent du pouvoir et des privilèges » et lesquels n’en ont pas. Les étudiants devaient produire «au moins une page complète d’écriture». À titre d’exemple, la présentation comprenait un court paragraphe sur le transgenre et la sexualité non binaire.

Un parent de cette situation s’est émerveillé: “Ils enseignaient essentiellement le racisme à mon enfant de huit ans.”

Le CRT est l’une des vagues culminantes de la culture, mais certains États tentent de renverser la vapeur.

En Arkansas, en Oklahoma, en Idaho et en Floride, cela a été interdit.

Et juste cette semaine, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé un projet de loi anti-CRT.

Au total, au moins 21 États ont introduit des mesures pour interdire ou limiter les tubes cathodiques.

De retour à Washington, voici une autre partie de la facture :

Aucun employé des écoles publiques du district de Columbia ou des écoles publiques à charte du district de Columbia ne doit obliger un enseignant ou un élève à adopter, affirmer, adhérer ou professer des idées qui promeuvent les stéréotypes raciaux ou sexuels ou les boucs émissaires.

Le représentant Glenn a déclaré au Free Beacon: «Mon cœur va à tous les enfants qui ont le malheur de fréquenter les écoles du district de Columbia. Des statistiques objectives montrent que le district de Columbia a les deuxièmes dépenses les plus élevées par étudiant dans le pays, tout en ayant les scores de lecture et de mathématiques les plus bas ou les deuxièmes les plus bas du pays. Ainsi, même si les enfants ne savent pas lire et que les enfants ne peuvent pas ajouter, ils seront certainement capables de débiter une rhétorique marxiste et détestant l’Amérique. »

-ALEX

Voir plus de pièces de moi :

Épicerie émet des bracelets à code couleur pour que les clients signalent comment ils peuvent être touchés

Une étude révèle que plus de 40 % des enseignants souhaitent que l’éducation civique se concentre sur la théorie critique de la race

Une autre université propose un diplôme de ségrégation raciale, un critique l’appelle “Jim Crow”

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! S’il vous plaît sonnez dans la section Commentaires ci-dessous.