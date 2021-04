Un nouveau projet d’IA génère des hits perdus du ’27 Club ‘- en utilisant les sons de musiciens décédés jeunes.

Le projet propose des pistes générées par l’IA qui ressemblent étrangement à leurs artistes principaux. La chanson Nirvana écrite par l’IA s’appelle «Noyé dans le soleil», et cela ressemble assez à quelque chose que Cobain aurait écrit lui-même (regardez-le ci-dessous). Il s’inspire évidemment de «Come As You Are», mais les paroles sonnent aussi comme Cobain.

Les chercheurs ont utilisé le programme d’intelligence artificielle de Google Magenta pour analyser la musique afin de créer les pistes. Un réseau de neurones artificiels a généré les paroles de la même manière – en analysant les paroles existantes du Nirvana pour créer quelque chose de nouveau – en utilisant la même syntaxe que Cobain. Le chant est Eric Hogan, le leader d’un groupe hommage Nirvana basé à Atlanta.

Magenta, l’IA de Google, a analysé 30 des 27 chansons d’artistes du club sous forme de fichiers MIDI pour créer les nouveaux tubes.

Le programme pourrait alors traduire la hauteur et le rythme de chaque chanson en code numérique. Ce code est ensuite alimenté par un synthétiseur pour recréer une chanson. De nouvelles compositions ont été faites en examinant les choix de notes de chaque artiste, les bizarreries rythmiques et les préférences d’harmonie dans le fichier MIDI. Le projet Lost Tapes of the 27 Club est une idée originale d’Over the Bridge, une organisation basée à Toronto.

Sean O’Connor s’est entretenu avec Rolling Stone sur le processus de décomposition de ces succès pour Magenta. «Nous avons pris 20 à 30 chansons de chacun de nos artistes sous forme de fichiers MIDI et les avons divisées en un simple crochet, solo, mélodie vocale ou guitare rythmique et les avons passées en revue une à la fois.»

«Si vous mettez des chansons entières, Magenta commence à être vraiment confus sur ce [the song is] censé ressembler à. Mais si vous avez juste un tas de riffs, cela produira environ cinq minutes de nouveaux riffs écrits par IA, dont 90% sont vraiment mauvais et inécoutables. Vous commencez donc à écouter et à trouver de petits moments intéressants. »

Parmi les autres artistes du 27 Club qui ont reçu le traitement généré par l’IA, citons Amy Winehouse, The Doors de Jim Morrison et Jimi Hendrix.

Vous craignez que la musique générée par l’IA remplace la musique réelle écrite par des humains? C’est quelque chose qui est loin dans le futur pour le moment. Michael Scriven, un représentant de Lemon Entertainment, estime que le nombre d’humains nécessaires pour «alimenter» la musique de l’IA est toujours «assez important». Le plus que vous verrez maintenant sont les influenceurs virtuels qui servent de personnalité en ligne aux DJ et aux artistes électroniques qui ne veulent pas d’une présence physique.