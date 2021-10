Un nouveau QUAD ? L’Inde, Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis se concentrent sur la coopération maritime, l’expansion des liens économiques et politiques

À la fin de la réunion, Jaishankar a qualifié les discussions de « fructueuses » dans un tweet.

L’approfondissement de la coopération maritime, l’amélioration de la connectivité, des transports et des infrastructures numériques étaient en tête de l’ordre du jour de la première réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’Inde, des Émirats arabes unis, des États-Unis et d’Israël. La réunion virtuelle a été initiée par le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, lors de sa visite à Washington le 13 octobre 2021.

La visite du ministre des Affaires étrangères Dr S Jaishankar en Israël et malgré les accords d’Abraham, les excellentes relations bilatérales de l’Inde avec les pays de la région, y compris les ennemis jurés que sont l’Iran, l’Arabie saoudite et Israël, ont été une réussite remarquable de la politique étrangère de l’Inde. L’Inde coopère avec ces pays dans divers domaines, notamment une solide relation stratégique de défense et de sécurité avec certains d’entre eux.

La réunion qui a eu lieu mardi (18 octobre 2021) s’est appuyée sur l’élan créé par les accords d’Abraham de l’année dernière, qui devrait contribuer à normaliser les relations avec les États arabes. Le « nouveau QUAD » a finalement accepté de créer un Forum international pour la coopération économique et de nommer également des professionnels de haut niveau pour les groupes de travail conjoints dans les domaines d’intérêt identifiés par ceux-ci. Les ministres des quatre nations prévoient de se rencontrer plus tard cette année en personne à l’Expo-2000 qui se déroule à Dubaï.

« La réunion est saluée comme une percée et une consolidation des alignements sécuritaires dans la région qui ont commencé avec les accords d’Abraham que quatre pays arabes – les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont signés avec Israël et ont normalisé leurs relations avec ce pays », opine Commodore Anil Jai Singh, vice-président de la Fondation maritime indienne.

Selon l’ancien sous-marinier, « l’Asie de l’Ouest occupe une place importante à l’horizon de l’Inde, bien que l’accent ait été mis ces dernières années sur l’Est. C’est la source de 60% du pétrole et du gaz de l’Inde et les envois de fonds de la grande diaspora indienne dans la région sont le plus grand contributeur aux réserves de devises saines de l’Inde. L’Inde ne peut pas non plus se permettre de mettre en péril. Il est donc important non seulement que l’Inde s’engage dans cette région, mais aussi de veiller à ce que la stabilité et la sécurité régionales soient maintenues. Des pays comme les Émirats arabes unis et Israël sont des oasis de stabilité dans une région qui est un chaudron bouillonnant de volatilité politique, de guerres intestines et d’insurrections soutenues par l’État.

Qui était présent à la rencontre virtuelle ?

Le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, qui est actuellement en visite en Israël, s’est joint à partir de là avec son homologue israélien Yair Lapid de Jérusalem. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan d’Abou Dhabi et le secrétaire d’État américain Antony Blinken de Washington DC.

À la fin de la réunion, Jaishankar a qualifié les discussions de « fructueuses » dans un tweet.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré dans son tweet : « La synergie entre les quatre pays les aidera à travailler ensemble sur les infrastructures, les transports, la sécurité maritime et d’autres questions.

Selon lui, la clé du succès est de passer d’une approche « de gouvernement à gouvernement » à une approche « entreprise à entreprise », c’est la voie à suivre.

Ned Price, le porte-parole du département d’État américain, a déclaré dans un communiqué que les ministres des Affaires étrangères des quatre pays avaient « discuté de l’élargissement de la coopération politique et économique au Moyen-Orient et en Asie. Y compris en renforçant la sécurité maritime, la lutte contre le changement climatique, la coopération énergétique et le commerce. »

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les quatre pays ont discuté des moyens de soutenir la santé publique, ainsi que les liens entre les peuples dans les domaines de la science et de la technologie. Le secrétaire d’État américain au cours des pourparlers a également réitéré le « soutien de l’administration Biden aux accords d’Abraham et aux accords de normalisation ».

Et aussi, les futures opportunités de collaboration non seulement dans la région mais aussi au niveau mondial.

L’Inde, les Émirats arabes unis et Israël ont déjà renforcé leur coopération trilatérale, notamment en matière de commerce et d’investissement.

La réunion de mardi a également concordé avec les efforts de l’Inde pour établir de nouveaux partenariats plurilatéraux et multilatéraux centrés sur la coopération dans divers domaines, notamment l’énergie, la connectivité et la sécurité maritime. Alors que les Émirats arabes unis sont l’un des principaux partenaires énergétiques, pour l’Inde, les États-Unis et Israël sont importants pour le commerce, la défense et la sécurité.

En ce qui concerne la coopération en matière de défense avec les Émirats arabes unis, pour la première fois que le chef de l’armée indienne s’est rendu dans ce pays, la coopération maritime est l’un des éléments essentiels des relations.

Processus des Accords Inde et Abraham

Comme indiqué précédemment, l’Inde a soutenu le processus des accords d’Abraham. Grâce à ce processus, le gouvernement israélien a normalisé les relations avec le Maroc, le Soudan et Bahreïn.

Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), ces efforts sont conformes au soutien de l’Inde à la paix et à la stabilité en Asie occidentale. « C’est notre quartier étendu ».

Plus tôt cette année, trois pays – les Émirats arabes unis, l’Inde et Israël avaient conclu le premier partenariat trilatéral. Dans ce premier partenariat trilatéral, pour un projet basé aux Emirats Arabes Unis, une entreprise israélienne produira une technologie de nettoyage solaire robotique en Inde.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.