Un nouveau Quake Enhanced apparaît par surprise dans les magasins de PC, Xbox, PlayStation et Switch, pour célébrer le 25e anniversaire | Jeux

Nous avons un nouveau Quake. Ou au moins un Quake amélioré. Le jeu de tir mythique revient 25 ans plus tard avec de nombreuses nouveautés.

Aujourd’hui, ils sont partout, mais il y a 25 ans Jeux de tir à la première personne multijoueurs en 3D ils étaient quelque chose de complètement magique et nouveau.

La société iD les avait inventés quelques années plus tôt, avec son mythique Doom. Mais Quake était une révolution en soi lors de sa sortie en 1996, étant le premier jeu de tir entièrement en 3D, y compris la modélisation de personnages, avec de nouvelles options comme la prise de vue librement dans n’importe quelle direction en 3D, et des astuces techniques comme les ombres dynamiques.

Un quart de siècle plus tard Quake revient avec une version améliorée qui comprend des nouvelles à tous les niveaux. Vous pouvez voir le plus important dans cette vidéo :

Au niveau graphique le nouveau Séisme amélioré Ajouter prise en charge des résolutions panoramiques 4K, de l’éclairage dynamique, de l’anticrénelage, de la profondeur de champ et même des modèles améliorés.

Pour célébrer le 25e anniversaire, présente un nouvel épisode intitulé Dimension of the Machine, avec de nouveaux niveaux et une nouvelle histoire qui nous emmène dans un labyrinthe connu sous le nom de La Machine, où “la plus grande menace des mondes connus” nous attend.

Séisme amélioré également des premières sur de nouvelles consoles, telles que le Commutateur Nintendo. Et il apparaît sur toutes les plateformes, sur les consoles anciennes et modernes : Xbox, PlayStation et PC.

Si vous avez une ancienne version de Quake sera mis à niveau gratuitement vers Enhanced. Sinon, il est au prix de 9,99 euros.

Une autre nouveauté de cette Version 25e anniversaire est en mode multijoueur. Il existe de nouveaux modes coopératifs et compétitifs à la fois en ligne et localement, avec écran partagé pour 4 joueurs.

Et enfin, la cerise sur le gâteau, c’est le mode de jeu croisé qui permet à tout le monde de jouer ensemble, quelle que soit la version dont ils disposent.

De plus, de nouveaux mods et niveaux gratuits seront publiés de temps en temps.

Le mythique Quake est plus vivant que jamais. Maintenant, vous pouvez l’essayer avec la meilleure version possible si vous n’y avez jamais joué, ou vous souvenir du bon vieux temps avec cette nouvelle. Quake remasterisé.