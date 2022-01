Un nouveau rappel de salade émis dans 13 États en raison de préoccupations liées à la listeria

Dole rappelle certains produits de salade en sachet car ils pourraient être contaminés par Listeria. La société a annoncé le 22 décembre qu’elle rappelait une longue liste de produits végétaux emballés après qu’un test de routine a trouvé des traces de Listeria monocytogenes. Les produits ont été distribués dans 13 États.

Selon la FDA, le moyen le plus simple d’identifier un produit rappelé de Dole Fresh Vegetables en ce moment est de regarder le code de lot sur le sac. Les produits faisant l’objet de ce rappel volontaire portent des codes commençant par un « N » ou un « Y » dans le coin supérieur droit, et ont une « meilleur si utilisé par date » entre le 30 novembre 2021 et le 8 janvier 2022 Les consommateurs qui trouvent de tels produits dans leur réfrigérateur sont priés de les jeter immédiatement. Ils ont été vendus dans les états Alabama, Arizona, Connecticut, Floride, Géorgie, Iowa, Illinois, Kentucky, Louisiane, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Caroline du Nord, New York, Ohio, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Tennessee, Virginie et Wisconsin .

Pour une liste complète des produits concernés, vous pouvez consulter la liste sur le site Web de la FDA ici. Les rappels s’appliquent spécifiquement aux produits emballés dans deux installations de Dole, l’une à Bessemer City, en Caroline du Nord, et l’autre à Uma, en Arizona. Les deux installations sont temporairement fermées pour subir un nettoyage et une inspection approfondis.

Listeria est une infection qui peut provoquer des symptômes comme une forte fièvre, des maux de tête sévères, des raideurs, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Elle peut être mortelle pour les personnes âgées, les jeunes enfants ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli, et elle peut provoquer des fausses couches ou des mortinaissances chez les femmes enceintes. La FDA et les Centers for Disease Control pensent que la souche trouvée dans ces produits Dole était la même que celle qui a causé 16 infections aux États-Unis depuis 2016.

Dans le passé, les épidémies de Listeria ont souvent été attribuées aux produits laitiers, en particulier aux fromages à pâte molle. C’est en partie la raison pour laquelle la pasteurisation a été largement adoptée, car elle aide à tuer les bactéries, y compris Listeria monocytogenes. Le CDC conseille aux personnes à haut risque d’éviter les produits laitiers non pasteurisés pour cette raison.

Il y a eu une autre alerte à Listeria et un rappel le mois dernier pour les produits de marque Fresh Express emballés dans l’Illinois. À l’époque, le ministère de l’Agriculture du Michigan a détecté l’organisme lors d’un test aléatoire et l’installation d’où il provenait a été fermée « par prudence », un peu comme dans le cas de Dole. Toutes les informations sur ce rappel sont disponibles ici. Dans les deux cas, les clients peuvent contacter l’entreprise pour des questions ou à la recherche d’un remboursement.