Un nouveau rappel de viande critique affecte 10 000 livres de produit en raison d’une contamination bactérienne

Le service de sécurité alimentaire et d’inspection des aliments du ministère américain de l’Agriculture vient d’annoncer un rappel massif de produits carnés auquel les acheteurs voudront prêter attention. Il s’applique aux produits de pepperoni prêts-à-manger de Smithfield, qui pourraient être contaminés par Bacillus cereus, un agent pathogène bactérien. Cela a un impact sur près de 11 000 livres de pepperoni et rejoint une liste surprenante de récents rappels de viande aux États-Unis

Smithfield a publié mardi son rappel officiel pour 10 990 livres de produits au pepperoni prêts à manger dans tout le pays. Le rappel s’applique spécifiquement aux emballages sous film rétractable de 8 onces de pepperoni non tranché étiquetés « Margherita PEPPERONI », qui ont été emballés le 17 juin 2021. Le code de lot de la viande rappelée est P1931C, et la « date limite de consommation » sur l’emballage est le 14-12-21. Les colis doivent également porter le numéro d’établissement « EST. 19 » à l’intérieur de la marque d’inspection de l’USDA. Les experts exhortent les Américains à vérifier leurs garde-manger et leurs réfrigérateurs et à informer leurs amis, parents et voisins.

La contamination potentielle a été détectée pour la première fois par le ministère de la Défense lors d’un test de routine. Il a informé le FSIS, qui a ensuite informé Smithfield Packaged Meats Corp. La société exhorte les consommateurs ayant des questions à contacter sa hotline par téléphone au 844-342-2596. L’USDA peut également être contacté par chat en direct en ligne, par e-mail à MPHotline@usda.gov ou par téléphone au 1-800-MPHotline.

Bacillus cereus est une bactérie présente dans le sol, les légumes et les aliments crus et transformés. Il peut entraîner de la diarrhée, des vomissements et d’autres problèmes gastro-intestinaux lorsqu’il est ingéré. Selon le FSIS, les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Les symptômes peuvent commencer à apparaître quelques heures après la consommation de produits infectés.

Jusqu’à présent, le rappel de Smithfield n’a été lié à aucun effet indésirable ou cas connu d’infection à Bacillus cereus. La société note que, pendant qu’elle procède au rappel, les consommateurs qui soupçonnent avoir été touchés doivent d’abord et avant tout appeler leur fournisseur de soins de santé. Le FSIS dit que le traitement de l’infection à Bacillus cereus comprend généralement des antibiotiques et une « réhydratation vigoureuse ».

Ce rappel fait suite à un autre encore plus important d’Alexander & Hornung. Plus tôt ce mois-ci, la société a rappelé près d’un quart de million de livres de viande de porc en raison d’une possible contamination par Listeria. Ce rappel a été étendu cette semaine pour inclure plus de 2,3 millions de livres de porc, exhortant les acheteurs à vérifier leurs réfrigérateurs et congélateurs. Pour plus d’informations sur ces rappels et d’autres, visitez le site Web de l’USDA.